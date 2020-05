Soldados de la salud en Las Tunas, firmes hoy en sus trincheras (+Fotos)

Las Tunas, 1 may (ACN) Mientras el llamado del país es a convertir la casa en plaza para así evitar la propagación del nuevo coronavirus, la salud celebrará el Día del Proletariado desde la primera línea en el enfrentamiento al SARS-CoV-2 con el cumplimiento máximo del deber, sector que en Las Tunas sobrepasa los 21 mil afiliados.



El engalanamiento de aquellos centros en los que se pueda, para que con esto no se incumplan las normas de higiene y bioseguridad que implican el control de la COVID-19, las convocatorias para llevar la calidad y la seguridad de la atención de salud a su máxima expresión, y reconocer el quehacer de quienes hoy se desdoblan en profesionalismo y amor al prójimo, matizan un Primero de Mayo diferente.



Ariel Téllez Rodríguez, trabajador del área de servicio en la Dirección Provincial de Salud en Las Tunas, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que esta será la primera vez en 20 años que no recorra la Avenida 2 de Noviembre, arteria que rodea la Plaza de la Revolución Vicente García, pero en esta ocasión se impone mayor unidad y compromiso.



El aseguramiento de todos los recursos humanos y materiales para que así se garantice la completa atención a los pacientes que requieran algún tipo de asistencia dentro del plan de enfrentamiento a la COVID-19, es hoy la mejor forma de celebrar por Cuba, aseguró Téllez Rodríguez.





Otros, como el joven galeno Omar Borrero Celles, conmemoran la fecha desde el aislamiento tras haber formado parte del primer grupo de profesionales de la salud que estuvo durante 14 días en la primera línea de combate contra esta pandemia en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, en esta ciudad.



Este sería su segundo desfile como médico ya graduado, aun así Borrero Celles significó que todos los de su equipo están sanos cumpliendo el aislamiento, y ese es la mayor victoria en estos momentos, además de que formar parte de esta labor es una experiencia única, en la que se aprende a ser dignamente médicos.





La atención primaria de salud, no deja margen de error cuando de palpar la realidad del pueblo se trata, por eso el sistema da un golpe rotundo a la propagación de este enemigo microscópico en el territorio tunero con la realización hasta la fecha de más de tres mil test rápidos y la cifra de personas pesquisadas ya sobrepasa las 205 mil.



Arline Hidalgo Feria, laboratorista del área de salud del Policlínico Piti Fajardo, la mayor de la ciudad, expresó que estar cada cual en su puesto de trabajo, dando el máximo esfuerzo con el cumplimiento estricto de lo establecido, es la bandera que hoy el país necesita que se levante.



Este primero de mayo todos los frentes son importantes, y quedarse en casa es la mejor forma de cumplir lo que corresponde, pero la batalla que hoy protagoniza la salud cubana merece todos los bombos y platillos, por eso el secretario general del sindicato de los trabajadores de la salud en Las Tunas, Wilkeny Tamayo Ruiz, significó a la ACN que las redes sociales y todas las plataformas digitales también formarán parte de ese desfile diferente con el objetivo de ratificar que Cuba es salud.