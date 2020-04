Cuba trabaja para mejorar la inmunidad de las personas ante la COVID-19

La Habana, 25 abr (ACN) El país trabaja para mejorar la inmunidad de las personas ante el brote de la COVID-19, enfermedad causada por el nuevo Coronavirus, afirmó hoy Francisco Durán, director Nacional de Higiene y Epidemiología del ministerio de Salud Pública, MINSAP.

Durán recordó que, indiscutiblemente, las personas que tienen síntomas desde el comienzo de la enfermedad, muchas veces evolucionan con más complicaciones y en esto afectan los factores de la edad y las enfermedades asociadas, que hacen que la evolución sea hacia la gravedad, el estado crítico o el fallecimiento

Por ello, el país trabaja en mejorar la inmunidad, con varios esquemas, además de que el Interferón Alfa 2B Recombinante se aplica desde el primer momento, tres veces a la semana por vía intramuscular, tanto a pacientes confirmados como a sospechosos, para que la evolución sea satisfactoria.

Durán explicó que también hay una modalidad a través de gotas que se aplicará a personas muy expuestas, como los trabajadores de la salud, para mejorar su inmunidad y evitar que se contagien del virus o que lo padezcan con complicaciones.

Sobre el Interferón, el doctor recordó que es un medicamento producido en Cuba como resultado de las investigaciones hechas en el país, y que incluso se aplica en China como parte de los fármacos empleados para combatir la enfermedad, pues allí hay una fábrica que lo produce también con tecnología cubana.

Esta experiencia no es nueva, pues cuando el gran brote de ébola, se utilizaba el suero hiperinmune para el tratamiento de los enfermos, que se fabrica a partir de una persona que ya padeció la enfermedad y desarrolló cierta inmunidad.

Con la COVID-19 se está haciendo lo mismo, ya se usa un método, en seis provincias del país, entre las que el directivo mencionó Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, y dijo que se unirá Camagüey.

Se plantea que los donadores sean personas inmunes competentes que hayan pasado los requisitos después de contagiados.

Durán también afirmó que no es momento de deprimirse, los que padecen de otras enfermedades debemos protegernos y los que no las tengan también, siempre recordando que no es que las personas de determinada edad o enfermedad asociada pueda contagiarse del virus más fácil que las que no, sino que la evolución sería más complicada.