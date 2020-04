Administran medicamento PrevengHo Vir a grupos vulnerables a la COVID-19 (+Fotos)

Camagüey, 8 abr (ACN) A cerca de 600 camagüeyanos, pertenecientes a grupos vulnerables a la COVID-19, se les administra el medicamento homeopático PrevengHo Vir, como medida de prevención para evitar el contagio con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de esa enfermedad.

Entre hogares de ancianos y maternos, casas de abuelos, el centro psicopedagógico y el Hospital Psiquiátrico Eduardo Vallejo, suman 51 instalaciones del territorio, en las cuales desde el segundo día del presente mes se aplica el fármaco, producido por la Empresa Laboratorios AICA, perteneciente a BioCubaFarma.

El preparado se les suministra en un primer momento a quienes se encuentren en las instituciones antes mencionadas, aunque de manera progresiva se desea cubrir la totalidad de la población, comentó a la prensa Iliana Chapellí Cabrera, especialista provincial del Programa de Medicina Natural y Tradicional (MNT).

La doctora amplió que muy pronto comenzará una fase más abarcadora, y se implementará por núcleos familiares, a través de las áreas de salud y de los equipos básicos de trabajo.

Concebido como una alternativa para la prevención de enfermedades gripales, el dengue, la influenza e infecciones virales emergentes, el PrevengHo Vir fortalece el sistema inmunológico, y para su uso no hay restricciones de edades, incluyendo en gestantes, niños y personas de la tercera edad.

Especificó que no existen contraindicaciones para su empleo, y las reacciones adversas no están descritas, pero se dio la orientación de que, si aparecieran eventos de ese tipo, se reporten inmediatamente, además de evaluarse de ligera, moderada o severa la manifestación de la persona.

De acuerdo al esquema de tratamiento, se aplican el primer día cinco gotas sublinguales, e igual proporción se repite en las dos jornadas siguientes, en tanto, al décimo día de la primera dosis del medicamento se suministra una cuarta, siempre en pacientes sin sintomatologías respiratorias.

Chapellí Cabrera explicó que, 20 minutos antes y después de su empleo, la persona no debe haber ingerido alimento alguno, ni cepillarse los dientes para no interferir en su correcta absorción y, de igual modo, recalcó que el esquema debe hacerse completo para no comprometer su eficacia.

Las jóvenes Elizabeth Rodríguez Santana y Roxana Arévalo López, ingresadas en el hogar materno Clodomira Acosta, de esta ciudad, son de las 65 embarazadas de la provincia beneficiadas con el PrevengHo Vir, según ambas consideraron, al constituir uno de los grupos poblacionales de mayor riesgo por la condición de futuras mamás.

Belkis Felipe Barcen, jefa de enfermeras en ese último centro, refirió que la víspera se les administró la segunda dosis a las 28 pacientes, y en correspondencia al protocolo establecido para gestantes y niños, se diluyeron las cinco gotas en un cuarto de vaso de agua potable, preparación que retienen por cinco segundos, y luego se tragan.

Similar rutina acontece en la casa de abuelos Amalia Simoni, también emplazada en esta urbe, donde asisten actualmente 25 adultos mayores, pues los restantes 15 que conforman la matrícula se encuentran bajo el cuidado de sus familiares.

El jueves último comenzaron a aplicarse las gotas a 21 ancianos por tres días consecutivos, y ahora se las administran a los restantes, en tanto, al décimo día de la primera dosis se les repetirá a todos, informó Orialis Ramos Pérez, jefa de enfermeras del policlínico Ignacio Agramonte.

Al cierre de esta información, Cuba había entrado en la etapa de transmisión autóctona limitada, según se dio a conocer este martes en la reunión que encabezan las máximas autoridades del país para dar seguimiento al plan nacional de prevención y control del nuevo coronavirus.

Existen eventos activos de transmisión local en Consolación del Sur, Pinar del Río; Florencia, Ciego de Ávila; Gibara, Holguín; y en el municipio camagüeyano de Florida, por lo cual se decidió que todos pasaran a la cuarentena.