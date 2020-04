Pacientes con Diabetes más propensos a complicaciones por la COVID-19

La Habana, 2 abr (ACN) La susceptibilidad de contraer el nuevo coronavirus COVID-19 es común para cualquier ser humano, sin importar sexo, edad, ni lugar de procedencia, pero los pacientes con Diabetes presentan una evolución tórpida durante el proceso infeccioso, aparición de serias complicaciones graves, incluso llegar a la muerte.

En exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias la doctora Ileydis Iglesias Marichal, directora del Instituto Nacional de Endocrinología aclaró que la Diabetes afecta a todos los órganos y sistemas.

Las personas que la padecen tienen un sistema inmunológico más débil, por lo cual las dificultades para combatir la infección por este agresivo virus son mayores, señaló la entrevistada.

Alertó que son más propensos a desarrollar cuadros de shock séptico, y en el caso de la Diabetes Mellitus tipo 1 son más susceptibles a desarrollar una cetoacidosis diabética, (complicación aguda más frecuente en esos diabéticos) por lo cual debe tratarse de emergenciasino el paciente puede fallecer.

La experta señaló que la presencia de enfermedades crónicas no incrementa esta predisposición, lo que varía es la respuesta a la infección por parte de los pacientes con DM, así como también se incluyen la Hipertensión Arterial, cardiopatía isquémica y otras dolencias coronarias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, e incluso la obesidad por sólo citar algunas de las que se mencionan en el curso de esta pandemia.

Precisó la especialista que al cierre de 2019 la prevalencia de Diabetes en Cuba es de 66,7 por mil habitantes y según cifras registradas por este diagnóstico completan 748 mil 513 personas que padecen la enfermedad, la que sumada a la diabetes oculta que suponen algunos estudios y estimaciones pudieran llegar a alcanzar 977 mil 103 en todo el país.

La DM tipo 1 mantiene cifras de prevalencia de 5.6 por mil habitantes y es la enfermedad que involucra a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y en el caso de la DM tipo 2 la prevalencia es de 60,9 por mil habitantes, esclareció la directora del Instituto Nacional de Endocrinología.

Ante la actual situación epidemiológica, generada por el COVID-19, la doctora Iglesias Marichal recordó que los agentes patógenos como los virus y bacterias podrían crecer en un ambiente rico en glucosa, por lo cual mediante la ACN recomendó a las personas que padecen Diabetes: Quédese en casa: el aislamiento social es fundamental para prevenir la infección; no es usted el que debe hacer los encargos del hogar.

Use el naso buco para su protección. No abandone su tratamiento ni haga modificaciones que no estén plenamente justificadas. Mantenga la calma; evite que situación de estrés, ansiedad o depresión lo obliguen a ingerir mayor cantidad de alimentos que los que le corresponde a la orientación nutricional indicada por su médico.

Debe mantenerse hidratado: recuerde que el agua no sólo disminuye los niveles de glucosa, sino que ayuda a todos los órganos a un mejor funcionamiento. Trate de realizar alguna actividad física dentro del hogar: esta no solo ayudará a su control metabólico sino que también incrementará la capacidad respiratoria de sus pulmones.

Realice su auto monitoreo al menos 3 veces por semana. No visite a su médico de no ser necesario, y si tiene que hacerlo asista al médico de la familia o al policlínico más cercano. Si tiene alguna duda o preocupación llame a los siguientes teléfonos: 78322606; 78327577, 78327579, 78323545, 78323547, 8365202, 78361930 extensiones: 101, 108 y 118, en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 pm.

Especialistas del Centro de Atención al Diabético del Instituto de Endocrinología se complacerán en ayudarlos, orientó la experta.