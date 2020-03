Puntos de comercialización de nasobucos por provincia

La Habana, 31 mar (ACN) Como parte de las medidas de prevención de la COVID-19 en el país, se han habilitado puntos de comercialización de nasobucos, confeccionados en los atelieres de servicios del Comercio.

Según informa el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) en su página oficial, el precio máximo del artículo son cinco pesos cubanos y en caso de que la persona brinde la tela para su confección tendrá un valor de dos pesos cubanos.

Los territorios restantes serán informados posteriormente.

El listado de puntos por provincia es el siguiente:

Pinar del Río

Pinar del Río

- Creación: Rosario # 9 e/Martí y Máximo Gómez

- Nueva Línea: Velezcaviedes # 40

-Martí # 22 Este

Consolación del Sur

Unidad La Oprera: Ave 51 # 7207

Minas: Calle hospital s/n

Viñales: Adela Azcuy e/ C. Cienfuegos y O.Nodarse.

La Palma: Maceo 29 c

Sandino: Zona N. Edificio Centro Comercial

Guanes: Antonio María Rubio

San Cristóbal: Reparto Noel Camacho(micro)Edificio

Candelaria: Ave. 3 # 3224

San Luis: Calle Juana Romero # 132

Bahía Honda: Unidad La Elegante: Ave. 23

Mantua: Carretera Arroyo de Mantua

Punto V. San Juan

Los Palacios



Artemisa



Bahía Honda: Calle 26/19 y 21

Mariel: Ave 65 #13222/132 y 134

Guanajay: Calle 66/ 61 y 59

Caimito: Ave 41 #3453 /34 y 36

Bauta: Calle 148 #23919 /239 y 241

San Antonio: Ave 39 Esq. 60/ 60 y 62

Güira: Calle 86 #9309 /93 y 95

Alquízar: Ave 91/ 80 y 82

Candelaria: Ave 31 #3224 /34 y 36

San Cristóbal: Calle Maceo #144 Santa Cruz



La Habana



Plaza de la Revolución

-Motorcito: Zapata 1874 e/ 12 y 14 (78302762)

Centro Habana

-Infantil: Galiano 556 e/ Reina y Salud (78623706)

-Gala: Galiano 514 e/ Zanja y Dragones (78627755)

-Palacio de los Novios: Galiano 403 e/ San José y San Rafael (78624089)

Habana del Este

-Villa Panamericana: Calle 78 Edif. 46c e/5ta y 5ta C (77663154)

Guanabacoa

-La Moda: Máximo Gómez No. 15 esq. División (77977668)

San Miguel del Padrón

-La Moda: Calz. Guines 1812 e/ Castillo y Ulacia (76933338)

Cerro:

-Elegante: Ayestarán 313 e/ 20 de Mayo y Aranguren (78784163)

Marianao:

-Defensa: Ave. 51 11816 e/ 118 y 120 (72600262)

La Lisa

-Elegante Cubana: Ave. 51 15817 e/ 158 y 160 (72606584)

Arroyo Naranjo

-Capri: Calz Bejucal e/ Gutemberg y Güinera (76474808)

-Esperanza: Calz. 10 de Oct. 2026 apto 3e/ Santa Isabel y Anita (76438279)



Matanzas



Cárdenas

-Dulce sueño: Calle Céspedes 515 / industria y coronel verdugo (45523228)

Unión

-La princesa: Israel Cabrera #101 entre Independ y Bartolomé Masó (45412839)

Arabos

-La moda: Calle Martí % Morua delgado (45379296)

Colón

-La moda: Martí entre Colón y Gonzalo de Quesada

Jovellanos

-La gaviota: Calle 11 % 12a y 12 jovellanos #1209 (45812220)

Jagüey

-La elegancia: Calle 54 #1114 entre 59 y 11 (45913251)

Varadero

-El paraíso: Calle 42 ave 1ra (45662283)

Limonar

-La nueva línea: Calle Máaximo Gómez % Capitán Calderín y Brigadier (45235296)

Calimete

-La moda: Calle Independencia (45375235)



Ciego de Ávila



Chambas

-La Moda: Calle Martí # 25 e/ Luz Caballero y Agramonte (33 577373)

-El Dedal: Av. Ochoa # 84 e/ Maceo y Mario Mtz Máximo Gómez

Morón

-La Moda: Martí # 201 e/ Calleja y Libertad (33 505261)

Bolivia

-La Moda (Calle Coco Peredo e/ Tamara Bunque y Carlos Cuello)

P. Enero

-La Moda: Calle E # e/ L y 8 P. Enero (33 622365)

Ciro Redondo

-La Moda: Calle Serafin Sánchez # 44

Florencia

-La Moda: Calle Martí # 39 Esq Julio Antonio Mella

Majagua

-La Moda: Calle Libertad Esq. República

Ciego de Ávila

-La Moda: Calle Maceo Esq. Joaquín Agüero (33 222496)

-El Estilo: Calle José Ma. Agramonte # 57 e/ Máximo Gómez y Libertad (33 223866)

Venezuela

-La Moda: Calle Vía Ancha # 2 (33 492135)

Baraguá

-La Moda (Calle 2da e/ Paseo y Línea Gaspar)



Camagüey



CÉSPEDES

-El Ovillo (Calle 45 e/ 20 y 28)

SIERRA DE CUBITAS

-La Tijera: Ave Mario Herrero Toscano No: 72 e/ Ignacio Agramonte y Martí (32 61 5480)

NUEVITAS

-Taller de Confecciones: Camilo Cienfuegos S/N (32 41 2801)

SIBANICÚ

Ilusión: Carretera Central Este No 126 (32 38 0326)

FLORIDA

-Variedades: Presidente Gómez e/ Honda y Maceo (32 51 4396)

VERTIENTES

-Fantasía: Calle 7ma e/ 17 y B (32 30 7116)

CAMAGÜEY

-Ensueño: República No. 268 e/ Correa y San Esteban (32 2 53645)

-La Moda: Andrés Sánchez S/N esq. Santa Rosa (32 28 5457)

-Atelier La Opera:Maceo No: 380 e/ Ignacio Agramonte y General Gómez (32 28 2674)

-Atelier Ismaelillo: Avellaneda esq. a San José (32 25 2739)



Las Tunas



Manatí

-La Moda M.N. Proyecto Ternura: Geonel Rodríguez # 56 TELF: 31221490.

Puerto Padre

-El Encanto. Proyecto Ternura: 24 Febrero #31 TELF: 31513223

Menéndez

-Población MN: Calle 28 S/N Batey TELF: 31 582810

Majibacoa

-Combinado Las Parras: Poblado Las Parras TELF: 31297209

-Combinado Calixto: Poblado Calixto TELF: 31288563.

Las Tunas

-La Moda. Proyecto Ternura: Lucas Ortiz #171 e/ Fco Vega y J. Santana

-Horizonte: Rpto Las 40. TELF: 31396019.

-Leningrado: Edif. Buena Vista TELF: 31371689.

-El Mango: Camino del Oriente. TELF: 31394612.

Jobabo

-El Primor:Calle Fdo Álvarez % R. Chivas y Hermanos Acosta

Colombia

- La Moda: Ave Cándido González #57

Amancio

-El Primor: Calle K Jovellanos



Holguín



Gibara

-Atelier La Radiante: Calle. Independencia % J. Agüero y Calixto García.

Rafael Freyre

-Atelier Rafael Freyre: Calle 5% 8 y 10 Santa Lucia (24850458)

Banes

-Atelier Nueva Creación: Ave. Gral. Maceo No. 703 % Carlos Manuel Céspedes y Bayamo, Reparto Silva

(24803709)

Antilla

-Atelier Antilla: Calle Carlos Manuel de Céspedes No. 1 % Antonio Maceo y Máximo Gómez

(24888520)

Báguanos

-Atelier Celia Sánchez Manduley: Calle 2 de abril, Batey. Tacajo (24366421)

Calixto García

-Atelier La Moda: Manuel Ascunce S/N Buenaventura

Cacocum

-Atelier La Moda: Calle Camilo Cienfuegos No. 20 Cacocum (24327405)

Urbano Noris

-Atelier La Moda: Calle 27 No 1204 %12 y 14, Urbano Noris (24380276)

Cueto

-Atelier La Creación: Ave. Carlos Manuel de Céspedes No 1.

Mayarí

-Atelier Las Maravillas: Leyte Vidal No.136. (24503713)

Frank País

-Atelier La Época: Libertad No. 158 F

Sagua de Tánamo

-Atelier La Montañesa: Los Maceos % Bartolomé García y Ferie

Holguín

-Atelier Modabel: Libertad No. 157 % Áreas y Aguilera (24462586)

-Atelier Nueva Imagen: Libertad No.189 % Frexes y Martí (24422422)

Moa

Atelier La Tijera: Camilo Cienfuegos s/n



Granma



Rio Cauto

-El Tradicional: Calle Vivienda Campesina Rio Cauto

Jiguani

-El Bebé (Proyecto Ternura): Calle: General Rabí #48.

Bayamo

-Primavera: Ave: Francisco Vicente Aguilera

-La pelota ( Proyecto Ternura): Calle Capotico esquina Figueredo

Manzanillo

-Reparador de Sueño(Proyecto Ternura):Calle Martí /Loinás y Calixto García

Pilón

-El Bon: Calle B el Bon

Guisa

-La Violeta (Calle Benjamín Ramírez)



Santiago de Cuba



Santiago de Cuba

-Tricontinental: José A. Saco # 461 e/ San Felipe Gral.Banderas

-La Elegante: San Pedro s/n e/ aguileras y José A.Saco

-Infantil: Águila s/n

Contramaestre

-El Arte: Ave. Camilo Cienfuego s/n e/ Carretera central y 6

Songo la Maya

-El Medio Siglo: Marti # 5 e

Mella

La Dalia: Calle Central e/ primera y Segura

Segundo Frente: Pedro Soto Alva s/n

San Luís: Céspedes y Martí

Palma

-La Elegante: Calle Martí #112 e/ Céspedes y P.Borrero



Guantánamo

El Salvador

-El Salvador: Calle 36. Int.

Guantánamo

-Proyecto Ternura Meñique: Los Maceos esq. Crombet # 901

-La Innovadora: Calixto García esq. D. Mármol (21326865)

-La Tradicional: Carretera e/Martí y Pedro A. Pérez

Baracoa

-El Arte: Martí #187 (21643469)

-La Asunción: Martí # 201

Imías

-El Estilo: Calle B. La Línea

San Antonio del Sur

-El Filin: Calle Central

Manuel Tames

-El Siglo: Calle Camilo Cienfuegos

Niceto Pérez

-El Arte II: Calle 5 e/ 6 y 8