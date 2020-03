Cuba cuenta con especialistas para determinar momento pico de la COVID-19 en el país

La Habana, 30 mar (ACN) Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó hoy en conferencia de prensa que Cuba cuenta con especialistas para pronosticar la COVID-19, cómo se debe comportar en los próximos días, y sobre todo para determinar el momento del pico para crear condiciones y capacitar al personal.

Todavía esa información no está disponible, porque responde mucho a las medidas que tome cada país, no solo los gobiernos sino también la población, y esos análisis no han concluido, dijo.

Más allá de estas definiciones, explicó, lo más importante es que ha crecido el número de cubanos infectados, por lo que más importante es el autocuidado y sobre todo la restricción de los movimientos de las personas.

Durán subrayó que se informará oportunamente el momento que se debe esperar la cifra máxima de pacientes confirmados en el territorio nacional, para que las personas puedan contiuar asumiendo con responsabilidad su protección y de quienes le rodean.

Reiteró la importancia de, ante el menor síntoma de la enfermedad, ir al médico, más si ha estado en contacto con un extranjero o alguien que estuvo en el exterior.

El director nacional de Epidemiología llamó una vez más a la población a mantenerse en el domicilio y salir lo mínimo, y en caso de necesidad hacerlo de manera protegida.

Recordó la importancia de usar el nasobuco y de la continua desinfección de las superficies con solución de hipoclorito al 0,5 por ciento.

En cuanto a la jornada de este domingo, destacó que disminuyó el número de viajeros que arribaron al territorio nacional: 92 cubanos residentes, además de los 15 tripulantes de los aviones.

Salieron del país 560 personas, entre ellos 74 emigrados y dos cubanos residentes; y se mantienen en Cuba 20 mil 999 personas, de las cuales 13 mil 464 son extranjeros y siete mil 445 emigrados, aseguró.

Según Durán, disminuyen las operaciones aéreas, y ayer solo se realizaron cinco vuelos por el Aeropuerto Internacional José Martí.

En la conferencia de prensa de hoy se conoció que la cifra de casos confirmados en Cuba ascendió a 170 (31 nuevos), la de fallecidos a cuatro (uno más), y se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica en los centros aislamiento y atención creados con este fin dos mil 681 pacientes, de ellos 91 extranjeros.