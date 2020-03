En Guatemala galeno cubano por la prevención contra la COVID-19 (+Audio y Video)

Nueva Gerona, 28 mar (ACN) El pinero Leandro Cancio Fonseca, integrante de la brigada médica cubana en Guatemala, dijo vía Internet a la ACN que trabaja en condiciones seguras en actividades de promoción y prevención para la salud por la COVID-19.

Comentó que a partir del reporte de los primeros casos del nuevo coronavirus en China se capacitó al personal médico y paramédico y servicio de salud del país, así como a los galenos cubanos, a fin de conocer sintomatología, prevención y protocolos a seguir ante la presencia de casos sospechosos y positivos a la enfermedad.

Estamos en la primera trinchera de combate. En el distrito donde estoy ubicado solo se ha diagnosticado un caso positivo, aunque tenemos varios sospechosos, quienes están en cuarentena con una supervisión diaria de su evolución, dijo el especialista en Medicina General Integral.

Refirió que en la nación centroamericana extreman las medidas de bioseguridad, correspondientes al caso y las audiencias sanitarias contribuyen a que todos conozcan la mportancia del lavado frecuente de las manos con agua y jabón y el uso de gel hidroalcohólico.

Para la atención médica, cada día pasan a buscarme a las 8.00 a.m. y a las 2.00 p.m. me regresan al lugar de residencia, debido a que en el país se declaró un toque de queda de 4.00 p.m. a 4.00 a.m. para que nadie esté en la calle y así evitar la transmisión de la enfermedad, refirió.

Según el Mapa del coronavirus: propagación global, correspondiente a hoy 28 de marzo de 2020, Guatemala tiene 32 casos positivos confirmados y un fallecido a causa del SARS-CoV-2.

Expresó que gracias a las nuevas tecnologías mantiene comunicación permanente con la familia.

Leandro Cancio Fonseca es uno de los más de 400 colaboradores pineros que cumplen misión médica en 21 países - de ellos más de la mitad en transmisión de la COVID-19-, cuyo estado de salud es favorable, según las autoridades sanitarias de Isla de la Juventud.