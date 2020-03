Fallecen a causa de la COVID-19 el dramaturgo Terrence McNally y el actor Mark Blum

La Habana, 28 mar (ACN) En la comunidad y el mundo de las tablas fue noticia esta semana el fallecimiento de dos grandes del teatro norteamericano a causa de complicaciones de salud provocadas por la COVID-19.

El dramaturgo Terrence McNally y el actor Mark Blum, se suman tristemente a la larga lista de fallecidos a razón del nuevo coronavirus que afecta al mundo actualmente.

Terrence McNally, nombrado por The New York Times como el bardo del teatro estadounidense, y por The New Yorker Observer como uno de los mejores dramaturgos contemporáneos que el mundo del teatro ha producido hasta ahora, falleció a la edad de 81 años.

Merecedor de cuatro premios Tony y un Emmy, a lo largo de su extensa carrera escribió 25 estrenos de Broadway, casi 40 obras de teatro en total y 10 musicales, según informó el sitio web del Periódico Granma.

La carrera de McNally abarcó seis décadas, es reconocido en Hollywood por ser el autor de la tragicomedia Frankie y Johnny, y además de sus galardonadas obras de teatro y musicales, también escribió dos óperas, múltiples guiones, teleseries y una memoria.

Por segunda ocasión en esta semana, el día 27, la fúnebre noticia llegó para anunciar la muerte del actor Mark Blum, de 69 años, recordado por sus personajes en películas como: Buscando desesperadamente a Susan (1985), Crocodile Dundee (1986) y Entre amigas (1986).

El consumado teatrista también incursionó en la pequeña pantalla con su participación en series como New Amsterdan (2008), Mozart en la jungla (2014) y recientemente You (2018), de Netflix.

Sobre la muerte de Blum se pronunciaron instituciones como la compañía teatral Playwrights Horizons, y Rebecca Damon, vicepresidenta ejecutiva y presidenta del Sindicato de Actores de la Federación Americana de Televisión y Radio (SAG-AFTRA), dijo que Blum era un defensor incansable de sus compañeros artistas.

Estados Unidos, después de superar el jueves a China e Italia en número de casos confirmados, se ha convertido en el primer país del mundo en superar los 100 mil contagiados por coronavirus.