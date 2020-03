La "Nguyen Van Troi", una escuela cubana en tiempos de COVID (+Fotos)

Hace mucho tiempo y como en tantísimas cosas, le di la razón a José Martí en que los niños saben más de lo que parece, de modo que hoy en la Escuela Primaria Nguyen Van Troi, en el Cerro habanero, no fue sorpresa lo que recibí, sino alegrón, un bálsamo antiestrés en medio de las tribulaciones y el desasosiego de estos días.

De que saben, saben, más que unos cuantos adultos que ponen en tela de juicio cualquier medida del Gobierno revolucionario, desoyen e incumplen las orientaciones de las autoridades sanitarias y piensan que es a Marte a quien ataca el nuevo coronavirus y no a esta Tierra e, incluso, a nuestra Cuba querida.

No pasa así con Patricia, Geraldine, Leandro, Nachely, Hany, Giselle, Javier, Alejandro… A los más de 600 niños y niñas que cursan desde prescolar hasta sexto grado en este seminternado, no hay siquiera que preguntarles. De ese “bicho malo” lo conocen todo y hablan con propiedad, como si llevaran encima estetoscopio y no pañoleta.

Que si todo comenzó en un mercado de pescado fresco en China, pero ya el gigante asiático le ganó la pelea a la COVID-19; que si Cuba es pequeñita, pero solo de tamaño, porque en solidaridad nadie le gana y está enviando médicos a muchos países.

Uno a uno te van diciendo los síntomas y qué hacer para evitar enfermarse y contagiar a otros, conocen el número exacto de casos acá y de cuántas veces se lavan las manos, con agua y jabón o con la solución clorada, te muestran cómo y con qué taparse la boca al toser y qué distancia guardar unos de otros y de qué manera es más seguro saludarse en tiempos de coronavirus.

Incluso saben dibujarlo y, los más grandes, hasta te lo explican en inglés, que para eso el profe Carlos dedica parte de sus clases a hablarles en la lengua de Shakespeare de esta terrible pandemia.

No solo él, cada uno de los 21 docentes se las ingenian para, desde su asignatura, trasmitirles saberes, y lo mismo puede decirse de las auxiliares pedagógicas y asistentes de trabajo educativo, la instructora de arte, los profesores de Computación y Educación Física, la bibliotecaria, el sicopedagogo y la logopeda, asegura la directora Diamilkis de los Milagros Meriño Garcés.

Con orgullo habla de su equipo de trabajo y, también, de los padres, la familia toda, la comunidad, porque en verdad "la gente entiende, se ha tomado muy en serio el asunto y cierra filas, para enfrentar a un enemigo invisible, pero no invencible, que entre todos y con todos vamos a derrotar".

Controlar y prevenir: he ahí la fórmula salvadora y los alumnos de la "Nguyen Van Troi", la escuela más grande del Consejo Popular Pilar-Atarés, lo dicen alto y tan, pero tan claro, que parece increíble que algunos adultos permanezcan sordos al mensaje.

Los matutinos no se están realizando, hemos aplazado visitas a museos, actividades de los círculos de interés fuera del centro, concursos, competencias, reuniones, todo lo que pueda conllevar hasta el más mínimo riesgo, explica Meriño Garcés, y no tengo la menor duda de que se ha sido estricto al determinar qué se queda y qué se va.

Y podrá haber nervios en el claustro y cada trabajador de este centro de enseñanza, para que todo brille, para asegurarse que nadie tiene ni el más leve catarro, pero para esos niños el de hoy ha sido un día absolutamente normal, la vida transcurre como siempre en ese seminternado de primaria, un sitio seguro, su segunda casa.