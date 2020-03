¿Cómo actuar ante una pandemia? (+Infografías y Video)

La Habana, 13 mar (ACN) Ante la aparición de una pandemia la tendencia es hacia la alarma, lo que conlleva consigo acciones como compras excesivas de productos, toma de medidas irracionales y un estado de ansiedad.

Luego de ser declarada, el pasado 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Covid-19 como una pandemia global no han sido pocos los comentarios y publicaciones en redes sociales que incitan y generan rumores y preocupación.

Ante esta situación la OMS declaró que la gestión del estrés y el bienestar psicosocial durante este período es tan importante como la gestión de la salud física, y por ello presentó una serie de consideraciones para los diferentes sectores de la población.



Como apoyo al bienestar psicológico durante el brote de Covid-19 es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Para la población en general:

1- No atribuir la enfermedad a ninguna etnia o nacionalidad y ser empático con los afectados.

2- Son personas que tienen COVID-19, que están siendo tratadas por ello o que se están recuperando, y no son: casos, víctimas o enfermos.

3- No ver, leer o escuchar noticias que causen ansiedad o angustia, sino aquellas que permitan tomar medidas de protección.

4- Encontrar el lado positivo de la epidemia, como todas las personas que han experimentado este nuevo coronavirus y lo han superado.

La OMS aclara que este es un escenario único y sin precedentes para muchos trabajadores de la salud, particularmente si no han estado involucrados en respuestas similares, por ello recomiendan:

1- Estar conscientes de que el estrés y los sentimientos asociados no significan que no se pueda hacer el trabajo o se sea débil.

2- Atender sus necesidades básicas y asegurarse de descansar, comer de forma saludable y realizar actividad física

3- Conocer que los adultos mayores pueden sentirse más ansiosos, enojados, estresados, agitados y retraídos durante el brote.

Los grupos de la sociedad más vulnerables tienden a sentir más temor sobre lo que ocurre, sobre todo los adultos mayores, que estén aislados y o padezcan deterioro cognitivo o demencia, y se hace necesario:

1- Proporcionar apoyo práctico y emocional a través de familiares y profesionales de la salud

2- Dar información clara sobre la forma de reducir el riesgo de infección con un mensaje claro y entendible

En el caso de aquellas personas que se encuentran en aislamiento, ya sea porque están siendo tratados por Covid-19 o porque están en vigilancia deben:

1- Mantener las rutinas diarias personales, dentro de lo posible.

2- Continuar el contacto con familiares y amigos mediante correo electrónico, medios sociales, videoconferencias y teléfono.

Ante una enfermedad que aun genera incertidumbre, es natural que las personas se preocupen, pero se recomienda por las organizaciones de salud mantener la calma y estar correctamente informados.