Médicos cubanos y norteamericanos cooperan para la rehabilitación ortopédica (+Fotos)

La Habana, 11 nov (ACN) Médicos de Cuba y Estados Unidos cooperan en la rehabilitación de pacientes aquejados de artrosis de rodilla y cadera como parte de un proyecto de colaboración entre instituciones sanitarias de la nación caribeña y la organización Operation Walk.

Más de 40 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente en el hospital Fructuoso Rodríguez, de esta capital, durante los días transcurridos del mes de noviembre como resultado de este programa de cooperación que deja en evidencia las potencialidades de beneficios para ambos pueblos de no existir una política de retroceso de las relaciones bilaterales impulsada por la actual administración de Donald Trump.

Es esta la ocasión 26 en que Operation Walk llega a Cuba, la primera de ellas en 1996, lo cual ha contribuido a apoyar la labor que desarrollan especialistas cubanos en el campo de la ortopedia porque además de realizar operaciones desarrollan acciones de intercambio científico.

Se trata de operaciones que en Estados Unidos, por su complejidad, rondan los 40 mil dólares, y que, sin embargo, aquí son gratuitas. Con anterioridad se habían realizado experiencias similares en los hospitales Frank País y el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq).

Estudié con ellos cómo hacer prótesis de rodillas en la década de 1990 cuando vinieron a Cuba por originalmente vez, fue el primer viaje que hicieron fuera de Estados Unidos y han venido varias veces. Es una agrupación excelsa de personas, que lo dan todo por servir, es algo muy grande que hayan estado aquí y esperan regresar, dijo a la ACN el destacado ortopédico cubano Alfredo Ceballo.

William Long, uno de los especialistas norteamericanos que ha venido varias veces al archipiélago caribeño, consideró que en Cuba hay potencialidades para el desarrollo de la ortopedia y la traumatología y que aquí han aprendido de la creatividad de los médicos y la manera tan eficiente que tienen de usar los recursos, para no desperdiciar.

La enfermera Jeri Ward, una de las que abrió el proyecto hacia Cuba confesó que siempre escuchó en su país cosas malas sobre la mayor de las Antillas pero luego vino se encontró con las personas y cambió su perspectiva. “Soy de Los Ángeles, mi cabeza está allá pero mi corazón está en Cuba”, dijo.

Para su colega cubana Adelaida Marín Varona, esta ha sido una experiencia muy interesante porque aún cuando se trata de procedimientos y patologías que no son desconocidos para el equipo del hospital Fructuroso Rodríguez, la dinámica es muy activa y tiene novedades en las metodologías y los utensilios.

Amílcar Duquesne, médico especialista de la institución de salud del Vedado, explicó a la ACN que en Cuba existe una tendencia al incremento de patologías asociadas a la artrosis de cadera y rodilla y hay experticia en su tratamiento; pero por ejemplo en el Fructuoso en ocasiones la lista de espera sobrepasa el centenar de pacientes sobre todo por la falta de prótesis, algo que Operation Walk ayuda a sortear.

El Informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, que recibió el respaldo abrumador de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, precisa que la empresa estadounidense ZIMMER BIOMET, productora de prótesis de cadera, rodilla y dentales respondió negativamente a una solicitud cubana debido a que no están autorizados a establecer negocios con la nación por las sanciones del bloqueo.

Antonio Raunel Hernández Rodríguez, director del Fructuoso Rodríguez, explicó que la institución, próxima a recibir una placa de reconocimiento por los 500 años de La Habana, ha puesto a disposición de este programa cinco salones de operación con todas las condiciones como resultado del proceso de rehabilitación constructiva que ha llegado también a las salas de ingreso.

Según explican en su página web, Operation Walk es una organización humanitaria médica de voluntarios que brinda el don de la movilidad a través de cirugías de reemplazo de articulaciones que cambian la vida sin costo alguno para los necesitados en los EE. UU. y en todo el mundo. Fue fundado en 1996 por el destacado cirujano ortopédico, el Dr. Lawrence D. Dor.

La organización cuenta con 18 equipos que han realizado más de un centenar de misiones en 25 países en los que han atendido a más de 170 mil personas.

Una de las pacientes operada durante estas jornadas en Cuba Francisca Santisteban Aguilera, es la prueba tangible de la irracionalidad de esa política. Como resultado de la colaboración entre especialistas cubanos y norteamericanos ha recuperado su movilidad después de años con una vida limitada por el dolor.

Me han atendido con mucho cariño y se han preocupado por todos los detalles. Mi familia y yo estamos muy agradecidos del hospital y de este grupo de amigos norteamericanos, ellos, como pueblo, han venido a ayudarnos.

Update from Havana:



After two surgery days we've operated on 30 patients and 13 have been able to return home with their families. Today we finish our final day of operating and will give thirteen more patients the gift of joint replacement.#Havana2019#OpWalkCoast2Coast pic.twitter.com/S6DMaCF1Ai