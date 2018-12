Cuba concluirá 2018 con la tasa más baja de mortalidad infantil

Compartir :

La Habana, 17 dic (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, auguró éste domingo en esta capital que el país terminará este año con la más baja tasa de mortalidad infantil de la historia, que hoy es de 3,9 por cada mil nacidos vivos.

En la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte, que antecede al II Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Morales Ojeda significó los retos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) ante el acelerado envejecimiento poblacional, pues actualmente el 20,1 por ciento de la población tiene 60 años o más.

En ese grupo de trabajo del Parlamento, presidido por la doctora Cristina Luna, el Vicepresidente cubano también se refirió al serio problema con la natalidad en la nación antillana, la resistencia a los antimicrobianos, y lo relacionado con el cambio climático y la salud, entre otros aspectos.

Otros desafíos lo constituyen la prevención de las enfermedades crónicas, entre ellas las del corazón, primera causa de muerte en la Isla, las cerebrovasculares y el cáncer, este último-sugirió - merece una mirada muy integradora desde el Sistema Nacional de Salud y la industria médico farmacéutica.

Según el Anuario Estadístico del Minsap, en 2017 fallecieron 25 mil 194 cubanos por tumores malignos y entre las primeras causas en general están el de pulmón, la próstata, el colon, de mama y otros del tejido linfático.

También la Comisión de Salud y Deportes trató en su primer día de sesiones sobre la promoción de salud y prevención de las enfermedades no transmisibles.

Al respecto, el doctor Francisco Durán, funcionario del Minsap dijo que estas dolencias son responsables de casi dos tercios de las muertes y en América, del 80 por ciento de las defunciones y del 77 por ciento de las muertes prematuras (30-69 años), precisó.

Entre ellas citó las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias.

En Cuba las enfermedades no transmisibles representan más del 80 por ciento de la mortalidad general y ocupan 9 de las 10 primeras causas de muerte, por lo cual los expertos insisten en la prevención con estilos de vida saludables.

Otro tema tratado fue el programa de atención a la pareja infértil, en el cual el doctor Roberto Álvarez Fumero, responsable del programa Materno Infantil (Pami), explicó que el país posee 168 consultas municipales, 15 servicios provinciales de reproducción asistida y cuatro centros de alta tecnología, y está previsto la adquisición de equipamiento que modernizarán la tecnología en estos últimos, auguró Fumero.

En 2018 hay 102 mil 234 parejas dispensarizadas y actualmente se les ofrece seguimiento a 80 mil 250, y se lograron más de dos mil embarazos.

Al respecto, José Ángel Portal Miranda, miembro del CCPCC y titula de Salud Pública, dijo que este programa es extremadamente sensible y aunque existen insatisfacciones, el Minsap trabaja para darles seguridad a esas personas, aunque recabó la importancia de la prevención para evitar la infertilidad.

También el Ministro enfatizó sobre la prioridad que le concede el sector al desarrollo de la ciencia y la investigación, las cuales constituyen funciones esenciales, aseveró.

Actualmente el Minsap tiene mil 702 proyectos de investigación en ejecución, tanto nacionales como institucionales y en los tres niveles de atención, explicó Ileana Morales, directora nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud .

Constituyen prioridades de investigación, la mortalidad y morbilidad por enfermedades vasculares y metabólicas y sus factores de riesgo, el cáncer, la salud materna infantil, natalidad y fecundidad, demencias y otras dolencias asociadas al envejecimiento, arbovirosis, y cambio climático y salud, entre otros.