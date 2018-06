Analizan situación de los servicios médicos en Cienfuegos

Compartir :

Cienfuegos, 27 jun (ACN) Los problemas acuciantes de los servicios médicos en Cienfuegos fueron analizados hoy en esta ciudad con la presencia de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, vicepresidente del Consejo de Estado, y ministro de Salud.

Morales Ojeda instó al rescate de los conceptos fundacionales del sistema del Médico y la Enfermera de la Familia, con el Consultorio Médico, como eslabón principal de la atención primaria de salud.

Insistió en el cumplimiento de los horarios de esas instalaciones, las cuales deben atender a la población desde las ocho de la mañana, e incluso funcionar los sábados, y en las tardes realizar las visitas de terreno.

Morales Ojeda enumeró entre las prestaciones con mayores insatisfacciones por parte de las familias a la labor de los consultorios, el funcionamiento de los servicios farmacéuticos, la inestabilidad del servicio de ambulancias, y el control antivectorial.

Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de salud, informó acerca del comportamiento de la reparación y mantenimiento a las instalaciones médicas, los nuevos consultorios abiertos en comunidades rurales de Aguada de Pasajeros, y de la reducción de la tasa de mortalidad infantil, así como también el lograr cero muertes maternas en el primer semestre de este año.

Abundó que en la proyección de las especialidades los ocho municipios cienfuegueros reciben a expertos en 19 disciplinas de las 20 programadas para atención en consulta a los pobladores.

Al respecto, Morales Ojeda se pronunció por acercar los servicios de optometría y ultrasonido, entre otros, a la comunidad Ciudad Nuclear, en cuyo policlínico atienden a la población de ese asentamiento y los residentes en el Castillo de Jagua y el Perché, a fin de que no requieran atravesar en barco la bahía para recibir esos servicios.

En la reunión, que contó con la presencia de Lidia Esther Brunet Nodarse, miembro del Comité Central del PCC y primera secretaria en la provincia, se conoció que Cienfuegos realiza más intervenciones quirúrgicas de las programadas, no así en las de mínimo acceso, no obstante hay potencial para mayor crecimiento.

Morales Ojeda sugirió hacer un esfuerzo primordial para lograr el óptimo funcionamiento del hospital provincial Gustavo Aldereguía Lima, sobre todo porque muchas dificultades no tienen que ver con carencia de materiales, sino con la disciplina, el orden interno y el aseguramiento.

Alertó acerca de los bajos indicadores de natalidad de la provincia que está incluida entre las tres de menos nacimientos en el país.