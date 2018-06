Insiste ministro cubano de Salud en calidad de servicios (+Fotos)

Compartir :

Pinar del Río, 20 jun (ACN) El doctor Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Estado y ministro de Salud Pública en Cuba, destacó hoy en Pinar del Río la necesidad de brindar servicios asistenciales de calidad a la población y de preservar los resultados de la provincia.

En una visita de trabajo al occidental territorio, el también miembro del Buró Político del Partido evaluó lo vinculado a la marcha de las transformaciones en el sector en su tercera etapa, destinada a resolver las dificultades aún existentes en cuanto a calidad y que generan insatisfacciones en la población.

Tiene mucho que ver con el rescate de los conceptos fundacionales del médico y la enfermera de la familia, para garantizar la solución a más del 70 por ciento de los problemas de salud desde la atención primaria, precisó.

La provincia da pasos en ese sentido y cuenta con un programa de reparación de consultorios, de mejoramiento de infraestructuras; pero debemos lograr un uso eficiente de los recursos, con calidad en todo lo realizado, apuntó en declaraciones a la prensa.

Hasta el Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio, del municipio cabecera, llegó para conocer de las labores constructivas en el servicio de medicina interna y en el área docente, con la terminación del teatro que facilitará la actividad académica y científica.

Morales Ojeda dialogó con trabajadores, pacientes y familiares y enfatizó en la importancia de cuidar las obras para sostener lo recuperado; en tanto aseguró que el programa de remozamiento y mantenimiento muestra avances.

Todavía el esfuerzo principal radica en el Hospital Provincial Abel Santamaría Cuadrado, el de mayor complejidad en Vueltabajo, por su alcance y número de prestaciones, aseveró.

Puntualizó que las acciones en 2017 permitieron el mejoramiento de un grupo significativo de salas, servicios y departamentos; y en este primer semestre del año también se ha trabajado.

De conjunto con la dirección del Partido y el Gobierno en la provincia- acotó- evaluamos cómo acelerar todo ese programa en el segundo semestre, que incluye como elemento fundamental el abastecimiento de agua, un recurso imprescindible para el funcionamiento de cualquier centro de salud.

El ministro resaltó los logros de Pinar del Río en el Programa Materno Infantil, pues desde el año 2016 exhibe un quehacer consolidado y en la actualidad mantiene una tasa de mortalidad infantil en el entorno de dos por cada mil nacidos vivos; y no reporta fallecimientos de madres en lo que va de calendario.

Insistió en la necesidad de profundizar en la planificación familiar, en el riesgo preconcepcional y en el seguimiento a la pareja infértil, como “preocupación en todo el país de atender diferenciadamente lo relacionado a natalidad y fecundidad, sobre todo por la tendencia a la disminución en los últimos años”.

Acerca de la situación epidemiológica, el titular del ramo apuntó que Pinar del Río no presenta eventos que evidencien la presencia de dengue, zika, chikungunya o de cualquiera de las enfermedades de transmisión digestiva.

No obstante, instó a mantener el trabajo de calidad en la campaña antivectorial, para lograr disminuir los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti y sostener los índices del territorio en 2018.