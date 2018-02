Pondera Cruz Roja Internacional labor de Cuba ante desastres (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 5 feb (ACN) Elhadj As Sy, Secretario General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, elogió hoy en esta capital la labor que desarrolla Cuba frente a situaciones de desastres.

El representante de esa organización, quien realiza una visita oficial de tres días a esta nación antillana, reconoció la voluntad y el valor humano de la Cruz Roja Cubana (CRC), con más de 47 mil hombres y mujeres afiliados en los 168 municipios del país.

Destacó la labor de la CRC frente al potente huracán Irma que en septiembre último azotó a 13 provincias, y expresó su interés de continuar trabajando con Cuba en este espíritu de respeto, confianza y solidaridad en la preparación ante desastres.

También en el enfrentamiento a enfermedades infecciosas transmitidas principalmente por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue y el zika, relacionadas con el impacto del cambio climático y la globalización y lo que esto pudiera acarrear, aseveró.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el funcionario significó el rol que desempeña Cuba no sólo dentro del país, sino también lo que hace por la humanidad, poniendo sus recursos en beneficio de otros pueblos.

Igualmente ejemplificó la ayuda brindada a Haití y la preparación del personal, y vaticinó continuar trabajando con la mayor de las Antillas en este propósito.

Precisó que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna reúne a 190 sociedades nacionales en el mundo con 15 millones de voluntarios y Cuba es miembro fundador desde 1919.

Opinó que esta visita tiene el propósito de compartir el conocimiento que el país caribeño tiene en ese sentido, poder intercambiar y seguir avanzando en esta cooperación que existe y que el trabajo de la sociedad sea aun mejor.

Estamos muy contentos de visitar este país y constatar el gran valor que tiene la CRC, valorada por la Federación Internacional y por su pueblo, es por ello que venimos a aprender, aseguró el entrevistado.

El doctor Luis Follo, secretario ejecutivo de la CRC, explicó el funcionamiento de esa organización, que trabaja en diferentes frentes, como la reunificación de lazos familiares y búsqueda, el Derecho Internacional Humanitario, las actividades de prevención antes desastres y primeros auxilios.

La representación encabezada por Elhadj As Sy concluirá su visita mañana y está integrada además por Walter Cotte, director general para América, e Inés Brill, coordinadora del clúster República Dominicana, Haití y Cuba.

Durante su estancia en la mayor de las Antillas, se incluyen entrevistas con viceministros de Salud Pública y de Relaciones Exteriores, y visitas a la delegación provincial de la Cruz Roja de Matanzas y del municipio de Colón, en esa provincia.