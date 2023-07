Resultados de encuesta nacional refleja baja fecundidad en Cuba

La Habana, 12 jul (ACN) La paridez media o fecundidad acumulada en Cuba se ubica en un promedio de 1,14 hijos por mujer de 15 a 54 años; y de 0,79 hijos por hombre, informó María del Carmen Franco Suárez, subdirectora del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística (ONEI).

Según indicó la funcionaria, los datos son el resultado de la Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF) 2022, realizada por la ONEI, y confirman los bajos niveles de la fecundidad en el país, señaló el diario Granma.

Franco Suárez explicó que a pesar de las cifras, de manera general la mayoría de las mujeres y hombres en Cuba llegan a ser madres o padres en algún momento de sus vidas, es decir el 87 por ciento (%) de las mujeres y el 76 % de los hombres.

En los últimos tiempos, manifestó, la nuliparidad (asociado a la cantidad de personas que terminan su periodo reproductivo sin haber tenido hijos) también muestra valores notables con un 13 % en las mujeres y 24 % en los hombres cifras superiores a las de 2009 cuando eran del 9 % en las mujeres y 18 % en los hombres, subrayó la directiva.

Otro indicador de importancia es el orden de nacimiento, en el que se observa una tendencia al truncamiento del proceso reproductivo, cuando se han tenido dos hijos como máximo, precisó.

La especialista declaró que con la encuesta se demostró que la edad de iniciación sexual en el país es muy temprana.

De acuerdo con las estadísticas, el 69,8 % de las mujeres y el 75,8 % de los hombres se iniciaron sexualmente antes de los 18 años, mientras que el 10,8 % y 15,9 %, respectivamente, se inició antes de los 15 años, explicó.

Entre los datos relacionados con el contexto de la primera relación sexual, se conoció que solo el 39 % utilizó un método de protección contra embarazo o enfermedad de transmisión sexual; el 43 % reconoció que estaba preparado para enfrentar este evento; el 30 % no lo califica como una experiencia satisfactoria; el 18 % no lo hizo con una persona cercana (novio o novia); y el 23 % no lo hizo por convencimiento propio.

La ENF indagó sobre otras temáticas como el matrimonio infantil, demostrando que el 16,9 % de las mujeres contrajo matrimonio antes de los 18 años, y el 3,8 % antes de los 15 años mientras el 7,5 % de los hombres se casó antes de los 18 años, y el 0,7 % antes de los 15 años.

Franco Suárez informó que en cuanto a la edad media de tener el primer hijo ronda los 23 años para las mujeres y alrededor de 27 años para los hombres.

Alertó que sin embargo, el 26,2 % de las mujeres tuvo su primer hijo antes de los 20 años; el 12,5 % antes de los 18 años; y el 1,1 % antes de los 15 años.

Con relación al embarazo en la adolescencia, la ENF arrojó que el 20 % de las mujeres se embarazó al menos una vez antes de los 18 años, y el 15,6 % entre 15 y 19 años han estado embarazadas, así como el 84 % de las adolescentes se embarazó por descuido, y el 48 % por mal uso de anticonceptivos.

Asimismo, se determinó que la edad promedio al primer embarazo es dos años inferior a la edad del primer hijo, lo cual sugiere que muchos primeros embarazos son interrumpidos antes de la procreación.

La especialista precisó que la ENF se realizó para caracterizar el patrón de baja fecundidad del país identificando factores demográficos, socioeconómicos y culturales que condicionan la decisión de tener hijos o de no tenerlos, y las motivaciones y circunstancias que intervienen en el retraso de la maternidad y de la paternidad.

Franco Suárez declaró que la muestra utilizada fue de 12 mil 093 personas, de ellas seis mil 471 mujeres y cinco mil 622 hombres, hombres y mujeres, residentes permanentes en viviendas particulares con representatividad nacional y urbano-rural por cuatro regiones del país.

Esta se trata de la tercera encuesta de fecundidad en el país, y la segunda en la que se investiga a los hombres, lo cual permite el análisis con perspectiva de género.