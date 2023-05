Distinguen en Camagüey altruismo de colaboradores de la salud (+Fotos)

Camagüey, 18 may (ACN) Por su alto sentido de pertenencia y altruismo fueron reconocidos, en esta ciudad, 45 hombres y mujeres del sector de la salud con la medalla de Trabajador Internacionalista, en el Salón Nicolás Guillén, ubicado en la base del monumento de la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz.

En el acto de entrega se enalteció, este miércoles, a profesores, médicos, enfermeras y técnicos que después de cumplir su labor por más de un año con una evaluación satisfactoria, en la actualidad se mantienen vinculados a centros asistenciales y docentes del territorio.

A pocos días de cumplirse el aniversario 60 de la colaboración médica cubana el próximo 23 de mayo, Dixan Rojas Cruz, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas en Camagüey, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que es un honor recibir este reconocimiento por esos casi siete años de labor en la República Bolivariana de Venezuela y en Bolivia.

En ambas naciones, dijo, me dieron la posibilidad de desarrollarme como profesional y demostrar todo lo aprendido en mi Patria, lo cual significa un alto compromiso y la disposición de ayudar a los demás países siempre estará presente.

Estuvimos en lugares muy recónditos, con mucha pobreza, incluso poblaciones que nunca habían visto al personal de salud y tuve la posibilidad de ver como se iban transformando, incluso, con el acompañamiento del entonces presidente boliviano Evo Morales era increíble observar la cantidad de personas que nos esperaban para ser atendidos, rememoró Rojas Cruz.

Con 39 años de experiencia en atención al grave y seis en atención primaria la Licenciada en Enfermería María Teresa Oliva aseguró que las “seños” son la confianza de los pacientes y los galenos, porque ver a un enfermo recuperarse no tiene comparación, cuando se encuentra de alta médica junto con su familia te reconforta y uno se siente realizado profesional y humanamente.

Siempre trato de transmitir mi experiencia porque la dedicación y sensibilidad son imprescindibles en nuestra profesión, comentó.

Yo estaba jubilada y cuando me llamaron para trabajar en el círculo infantil Valodia la vida me cambió, ha sido mi alegría, los niños me dan mucha fuerza, diariamente me revitalizan, me brindan una energía única porque son bellos, uno de los mejores regalos que me ha ofrecido el destino.

Alberto Jubardón Mendoza, profesor desde hace 43 años en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J Finlay, y miembro del Centro de Investigación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanísticas, expresó que recibir la condecoración es uno de los momentos más anhelados en su trayectoria laboral, por el humanismo que representa.

Es una forma de retribuir la dedicación y la ayuda que han brindado los pueblos hermanos, afirmó el docente.

Para la farmacéutica Vilma María del Pino Serrano, quien ha dedicado su vida al trabajo y confesó sentir gran orgullo por ello, resultó un placer enorme el encuentro, en tanto reconoció que donde quiera que esté un profesional de su especialidad es algo glorioso, porque en cualquier lugar brindan ayuda, conocimientos, servicios y amor a las personas.

En la cita se felicitó, además, a los más de 23 mil trabajadores de la salud que contribuyen a la prestación de servicios asistenciales y a la formación de profesionales fuera y dentro del país.