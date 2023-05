Declaran fin de la emergencia sanitaria mundial por COVID-19 (+Video)

La Habana, 5 may (ACN) Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), informó hoy la decisión de declarar el fin de la emergencia sanitaria mundial por COVID-19.

En mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, señaló que este jueves el Comité de Emergencia COVID-19 se reunió por decimoquinta vez y le recomendó tomar dicha decisión, a lo cual accedió.

