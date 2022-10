Último paciente capitalino dado de alta tras incendio en Matanzas (+Fotos)

La Habana, 12 oct (ACN) José Rolando Pozo Ortega fue el último paciente que recibió el alta médica hoy en el Hospital Universitario Calixto García, en esta capital, tras el incendio ocurrido el 6 de agosto en la Base de Supertanqueros en la occidental provincia de Matanzas.

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, destacó que se siente mejor de salud y está emocionado por poder ver a su familia, luego de dos meses en los que estuvo luchando por su vida.

Pozo Ortega, quien labora como chofer del Comando 1 de Bomberos de Zulueta y Corrales (La Habana), describió que el día del siniestro apoyaba junto a sus compañeros en la contención del fuego, cuando sintió un golpe de aire y una llamarada que lo cubrió.

No sé cómo salí de ahí, agregó, perdí la conciencia y cuando desperté estaba en el hospital de Matanzas, donde me dieron primeros auxilios y luego me enviaron para la capital.

Dayamí Saldívar Castillo, responsable del equipo de caumatología de la Unidad de Quemados del hospital, explicó que el paciente llegó a la institución con un 26 por ciento de superficie corporal afectada.

Presentaba quemaduras profundas de tercer grado en el cuero cabelludo, cara, tronco posterior y miembros superiores e inferiores, por lo que su pronóstico era de crítico extremo con peligro para la vida, acotó.

Un equipo multidisciplinario se encargó del tratamiento, que incluyó varios tiempos quirúrgicos de autoinjerto de piel, necrectomía, tratamiento de vitaminas y apoyo nutricional.

Saldívar Castillo aseguró que se le dará seguimiento ambulatorio al paciente y se garantizará tratamiento específico posterior para evitar secuelas o cicatrices retráctiles.

Pozo Ortega agradeció a todo el equipo de la Unidad de Quemados del hospital, por su dedicación, atención esmerada y su sentido de responsabilidad.

Cuando esté recuperado por completo me incorporaré a mi trabajo en el comando de bomberos, esa es mi vida y ahí me retiraré, subrayó.

Expresó además su deseo de transmitir experiencias a los más jóvenes, para que tengan un mejor desempeño en el trabajo y ante la vida.