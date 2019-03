La historia de Henry Gustavo, joven cubano deportado de México (+Fotos, Audio y Video)

Compartir :





Parece ser un tipo “duro”, camina con aparente seguridad, conversa con los demás y dice frases como “hay que seguir pa´ lante”, pero lo cierto es que la vida de Henry Gustavo, joven cubano deportado recientemente de México por un intento de migración irregular hacia Estados Unidos, ha sido muy difícil durante los últimos meses.

Vino en un avión de la Policía Federal de México, pero ese es apenas uno de los capítulos de su historia más reciente.

Narra algunas anécdotas, y nos parece verlo dentro de una pantalla imaginaria, como parte de una película de la realidad, en la cual sintió temores, fue de un país a otro, pagó, caminó por trayectos de selva y vio como otras personas no pudieron seguir a su lado.

“Eso no se lo deseo a nadie”, dice y levanta la mirada, como si gracias a la memoria recordara aquellas escenas en lugares desconocidos, donde fue víctima del tráfico humano, junto a hombres, mujeres y hasta niños de diferentes países.



Su deseo era llegar a Estados Unidos, el mismo país que a lo largo de la historia ha llenado una lista enorme de hechos en contra del pueblo cubano, y que recientemente ha sumado otras acciones, para obstaculizar los viajes legales provenientes de esta nación, como cancelar los servicios consulares en La Habana y disminuir el tiempo de validez de las visas B2, de cinco años a tres meses.

Oriundo del municipio capitalino del Cerro, el protagonista de estos párrafos conversa con la ACN minutos después de pisar tierra cubana otra vez. A su alrededor hay más hombres, mujeres y hasta una niña de 11 años, con historias similares, él los mira, los saluda y dialoga algo con varios de ellos, compañeros de momentos espinosos.



Sentado en una silla de la terminal 5, del aeropuerto internacional José Martí, asegura que Cuba es diferente para bien, “eso uno lo comprende mejor cuando sale por ahí para allá”, dice, y continúa con varias anécdotas de riesgos enormes.

Este muchacho, de 35 años de edad, salió de aquí el 20 de agosto del 2018 hacia Brasil, desde donde comenzó una enrevesada travesía por naciones como Colombia y Guatemala.

“Nunca fue como me contaron que sería, hubo mucho peligro, estuvimos desandando durante casi 40 días, y al final no lo logramos, fuimos víctimas de corrupción, mentiras, extorsiones....”, manifiesta con tono fuerte.

Añade que algunos se fueron quedando sin poder seguir, y mencionó hasta violaciones y pérdida de varias personas.

“Mentiras, muchas mentiras” –recalca-, “y sufriendo, viendo como otros compañeros morían, fue duro, muy duro”, agrega.

“Aquí hay gente que vendió todo antes de irse y ahora no tiene nada, porque otros se quedaron con su dinero allá”, refiere con tristeza.

“No le recomiendo a nadie que haga lo mismo, verdad que aquí tenemos problemas, pero este es nuestro país, aquí nos reciben, y nos tratan como seres humanos”, expresa quien ya está junto a sus familiares y amigos.



Seguramente, Henry Gustavo ya no será totalmente el mismo de antes.

Los sucesos de las últimas semanas deben haber cambiado varias de sus esencias y percepciones. Ojalá que muchos otros comprendan los enormes riesgos de las migraciones irregulares, durante las cuales se puede perder hasta lo más preciado, lo vital: la vida.

