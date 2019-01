Constitución, un equivalente de prosperidad económica (+Infografías)

Compartir :

La Habana, 19 ene (ACN) La nueva Constitución de la República de Cuba es el instrumento que modelará el tipo de país que hace falta para la supervivencia, preservación de los valores fundacionales de Cuba y garantía de la prosperidad económica, opinó en esta capital un experto en la materia.

En su contenido hay un fuerte patrón económico por el hecho de que la nación está necesitada de un despegue en ese sentido, afirmó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias el Doctor en Ciencias Jurídicas Ariel Mantecón Ramos, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

Aclaró que la Ley de leyes no va a resolver los problemas financieros, pero permitirá la liberación de las fuerzas productivas y el desencadenamiento de mecanismos que posibiliten la prosperidad que se ha introducido en el diálogo político.



Mantecón Ramos, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo también que contribuirá a sentar las bases del imprescindible desarrollo socio-económico durante los próximos años.

Por sí sola no va a solventar las dificultades monetarias, aunque es una plataforma de suma validez, consideró el profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Sin embargo, instó a los abogados y a la ciudadanía a participar en el referendo del próximo 24 de febrero, una fecha memorable por coincidir con el aniversario 124 del reinicio de las luchas por la independencia nacional, esta vez y por primera ocasión con el Partido Revolucionario Cubano, iniciativa del Héroe Nacional José Martí para conducirlas.

Estimó que existe consenso en la necesidad de aplicar resortes y medidas en la revitalización económica, para que se pueda hacer lo que anhela un sistema social humanitario, lo cual sería imposible sin una sustentación de la base productiva. El interés de los constituyentes en los resultados de su votación servirá para hilvanar el tan ansiado auge en los próximos años, aunque en un futuro habrá que modificar la nueva norma jurídica que nace de la anuencia y no de la unanimidad, si no es aceptada por todo el mundo, subrayó el entrevistado.



Puso en duda el hecho de que haya un país que tenga registrada concordancia de criterios sobre su constitución, y más bien la mayoría quiere su propio modelo, pero no derribarlo, en alusión a las campañas mediáticas del gobierno de Estados Unidos y sus cómplices.

En Cuba hay un consentimiento, que no quiere decir unanimidad, sobre la vigencia de su sistema social, de lo contrario, la Revolución no hubiera llegado ya a su aniversario 60, aseguró el Licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana, de 49 años de edad, oriundo de la provincia de Matanzas, escritor, conferencista y miembro de la Comisión de Redacción de la Constitución.

Con 54 años de experiencia desde su fundación, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ofrece servicios de representación y asesoría legal a personas naturales, entidades, empresas y cooperativas, estatales o no, nacionales y extranjeras.

Su actual presidente, Ariel Mantecón Ramos, está al frente de dos mil 048 abogados y tres mil 863 trabajadores en 187 oficinas en el territorio nacional y donde no hay, por su tamaño, contratan asesores.

Es el tercer presidente de la ONBC, la que solo ha sido dirigida por una mujer: Reina Pimentel Matos, quien se encargó desde su fundación en 1964 de revitalizar la rica historia de la abogacía en Cuba, que data de la época de la colonización.