Debaten en Villa Clara implementación de la Tarea Ordenamiento en el sector agropecuario

Santa Clara, 23 feb (ACN) Varios planteamientos e inquietudes expuestos por los productores agropecuarios, como los referidos al nuevo precio de la leche y su acarreo, matizaron en Villa Clara un intercambio entre el sector campesino de la provincia y un grupo de trabajo nacional encargado evaluar y dar a conocer nuevas indicaciones sobre la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Participaron en este encuentro que concluyó en la noche de este lunes Vladimir Regueiro Ale, Viceministro Primero de Finanzas y Precios, Ricardo Monzón Novoa, representante del Ministerio de la Agricultura, Roberto Benítez Iglesias, funcionario de AZCUBA, entre otras personalidades.

El debate partió de que en la Tarea Ordenamiento hubo un estudio de 44 productos fundamentales y se revisó cada una de las partidas que integran las fichas de costo de los mismos y a todas se le aplicó el incremento correspondiente teniendo en cuenta que el país vive un proceso de devaluación de la moneda en el cual se reconoce la conversión de los componentes importados (fertilizantes, plaguicidas, semillas) y todos los demás necesarios en el paquete tecnológico de cada producción.

Las preocupaciones de los productores vinculadas con la rentabilidad de sus actividades, tras el incremento de los costos de insumos y servicios con el proceso iniciado el primero de enero, conllevaron al anuncio la pasada semana de nuevos precios, para los cuales ya se preparan las normas legales que los amparen.

Para Jorge Pacheco, Presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Desembarco del Granma ubicada en Santa Clara, el precio del litro de leche a siete pesos y cincuenta centavos no cubre todos los gastos que se han tenido en los insumos productivos.

Además se incurre en el gasto por los equipos de frío y el salario de los termeros, agregó.

Al respecto Regueiro Ale explicó que en el país se evalúan todos los planteamientos y se revaloriza todo aquello que deba ser revalorizado, aunque para ello hay que tener en cuenta las condiciones en que se produce.

Hoy todos estos precios se encuentran referenciados con los del mercado internacional adecuados a las características cubanas de producción, por lo que resulta inconcebible para Cuba tener producciones a costos muy elevados o muy por encima de lo que costaría hacer la importación de dicho producto, sostuvo el Viceministro Primero.

Precisó además que actualmente el precio del litro de leche se comporta a 0, 33 USD (salida de la industria, no en el acopio) que cuando se lleva al tipo de cambio de uno por 24 para el productor nacional oscila entre los 7. 50 y 7.90 pesos, de ahí que tengamos que trabajar para que en el diseño de esa producción en la rebaja de los costos.

La tarea ordenamiento no es para producir lo mismo que antes del primero de enero, ni es para el que no trabaje, es para buscar la eficiencia, y hoy no puede haber eficiencia con vacas que solo den tres litros de leche, de ahí que el análisis debe estar dirigido también a cuestionarse la siembra de alimento animal adecuado para su masa ganadera, para que esta aporte la leche que el país necesita