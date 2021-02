Tarea Ordenamiento: precios en el sector agropecuario a debate en Pinar del Río (+Fotos)

Pinar del Río, 22 feb (ACN) Las modificaciones de los precios para la producción agropecuaria, aprobadas recientemente en Cuba, centraron hoy el debate de productores y representantes del sistema de la agricultura en Pinar del Río con directivos de los ministerios de Finanzas y Precios y de la Agricultura.

En el encuentro, que contó con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se insistió en la necesidad de incrementar las producciones, utilizar racionalmente los recursos, sobre todo ante las limitaciones impuestas por la COVID-19, y de trabajar juntos para el éxito de la Tarea Ordenamiento.

Las preocupaciones de los productores vinculadas con la rentabilidad de sus actividades, tras el incremento de los costos de insumos y servicios con el proceso iniciado el primero de enero, conllevaron al anuncio la pasada semana de nuevos precios, para los cuales ya se preparan las normas legales que los amparen.

Esta constituyó la primera reunión de su tipo en el país, efectuada por decisión gubernamental para analizar todos los renglones y tomarle el pulso a la producción agropecuaria.

Juan José Cordero, del municipio Consolación del Sur, aseguró con respecto a la producción de leche que se trata de una de las más importantes por su impacto social, por lo cual debe seguir creciendo.

Explicó que, por ejemplo, el pago del acarreo en etapas anteriores fue un problema; pero no dejamos de llevar ese alimento a los destinos contratados, tenemos claridad de los precios en el mercado internacional y las adecuaciones en correspondencia con eso, dijo.

Lourdes Rodríguez Ruiz, vicetitular de Finanzas y Precios, explicó que ahora los indicadores de medición de la calidad de la leche serán en cuanto a acidez, densidad y mastitis, los cuales deben estar concebidos en la contratación, para poder emplear el alimento en los productos que por balance tiene el país.

Ajustes en el pago de impuestos, en las tarifas de agua y eléctricas, productos con precios descentralizados, diferenciación de precios en correspondencia con los destinos y en el gasto por fuerza de trabajo se incluyen entre las modificaciones.

Acerca de esa última, Rodríguez Ruiz exhortó a pagar en cada nivel en correspondencia con el tipo de actividad, teniendo en cuenta el rendimiento productivo y la complejidad de cada labor.

Rogelio Ortúzar, de la Cooperativa de Créditos y Servicios 26 de Julio de Consolación del Sur, manifestó su agradecimiento porque se han escuchado las preocupaciones y rectificado no pocos elementos; hay que fortalecer las producciones, pero con rentabilidad, apuntó.

Machado Ventura advirtió que al productor no se le puede pedir que siembre y no gane; consideró que se deben buscar alternativas para lograr más eficiencia, porque aun en igualdad de condiciones unos campesinos obtienen resultados y otros no.

Se mantienen con subsidio temporal del presupuesto del Estado el arroz, maíz para alimento animal, tomate con destino a la industria y el café Robusta.

Maury Echevarría Bermúdez, viceministro de la Agricultura, puntualizó que el arroz constituye uno de los cultivos con más tensiones en la isla por sus características, mecanización, uso de fertilizantes y por tratarse del mayor consumidor de agua.

En tanto, Ariel García Pérez, director general de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, aseveró que de las siete mil 500 hectáreas del cereal previstas para la actual campaña de frío, solo se han sembrado unas tres mil 500 debido principalmente a la escasez de insumos y la desmotivación de algunos productores individuales ante los costos del servicio eléctrico y de la fumigación área.

Luis Martín, director general de la Empresa Porcina, apuntó que la provincia incumple la producción de carne de cerdo debido a la baja disponibilidad de materias primas; por eso se hace imprescindible incentivar prácticas como el cultivo de plantas proteicas, las cuales puedan disminuir los gastos por concepto de importación.

También las nuevas disposiciones, a partir de los costos de la actividad porcina, refieren la actualización del precio de la tonelada en pie y la disminución en un 60 por ciento del valor de venta del pienso nacional.

Julio César Rodríguez Pimentel, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, destacó la urgencia de intercambiar con los productores en cada estructura sobre esos temas, para su total comprensión.