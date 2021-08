Cubana Noraivis batallará en atletismo de los Juegos Paralímpicos

Escrito por Antonio Díaz Susavila, enviado especial|Foto: Miguel GUZMÁN RUIZ/



Tokio, 29 ago (ACN) Noraivis de las Heras se define como una batalladora y tiene razones suficientes para ser considerada como tal.



Su estirpe la tratará de refrendar este domingo en el nuevo estadio olímpico de esta ciudad japonesa, en el lanzamiento del disco de los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.



“La vida es un constante batallar. Si te cansas, ahí mismo quedas. Si me hubiera puesto a lamentarme cuando tuve el accidente a los 35 años de edad no estuviera aquí”, expresó la guantanamera, quien compite en la categoría F44 (afectaciones en extremidades por debajo de la rodilla).



Mostró credenciales con el bronce conquistado en el lanzamiento de la bala en Atenas 2004, donde igualmente se ubicó décima en la jabalina y duodécima en el disco. En esta última modalidad consiguió tercer lugar en Río de Janeiro 2016 y competirá ahora aquí.



“Sé que la tengo difícil porque hay dos atletas de China que lanzan por encima de 40 metros y otras tres con registros superiores a los 35 metros. Después estamos un grupito con tiros similares por debajo de los 35 metros”, adelantó.



“Pero como se dice en el mundo deportivo, la competencia tiene la última palabra”, explicó quien exhibe como mejor marca un 32.47.



“Soy optimista y con la preparación que hemos hecho puedo hacer un buen papel”, reiteró “Tata”, como le llaman sus allegados.



Según estadísticas oficiales, las asiáticas Juan Yao y Yue Yang exhiben registros personales de 44.53 y 43.47, respectivamente, seguidas por la canadiense Sarah Edmiston (37.67), la polaca Faustyna Kotlowska (37.60) y la australiana Sarah Edmiston (37.67).



“Es cierto que clasifiqué con 29.80, pero una cosa es la clasificación y otra la competencia principal”, aclara.

“Todo saldrá de la competencia y mantengo el sueño de volver a estar en el podio”, reafirmó la también subcampeona mundial de la impulsión de la bala en Assen 2006, en Holanda.

Lea más: Tokio 2020: Leonardo Díaz lleva a Cuba en su disco

“No he llegado hasta aquí para minimizarme. Eso no es de atleta y menos de un cubano. Tenemos que pelear. Ese es un compromiso de la delegación”, afirmó.



“Hasta ahora no hemos ganado ninguna medalla, pero esas vendrán. Siempre las hemos puesto. No tiene por qué ser diferente ahora y más con la preparación que hemos tenido”, reiteró.



“A los que nos siguen en Cuba y otros lugares les digo que no se desanimen, ni pierdan la fe, y que disfruten estos Juegos. Somos de tierra de campeones”, concluyó la mimada de Guantánamo, predio de estrellas del músculo como la primera mujer latinoamericana campeona olímpica, la baracoense María Caridad Colón.

Visto: 80