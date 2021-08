Tokio 2020: Leonardo Díaz lleva a Cuba en su disco

Escrito por Antonio Díaz Susavila, enviado especial

Tokio, 28 ago (ACN) El lanzador de disco Leonardo Díaz Aldana es el más veterano entre los paratletas de la delegación cubana que participa en los XVI Juegos Paralímpicos 2020, que acoge esta capital.



También es el más experimentado y ganador de títulos en esas citas multideportivas, entre los cubanos acá presentes, después de la diva de las pistas, la pentacampeona Omara Durand.



Con par de coronas y un metal de bronce conseguidos entre 2008, 2012 y 2016, el granmense clasificado F56 sirve de guía para sus compañeros, especialmente los del área de lanzamiento, en la cual le acompañan los jabalinistas Guillermo Varona (F46) y Uliser Aguilera (F12), y su homóloga Noraivis de las Heras (F44).



“Ser el hombre en activo con más medallas de la delegación compromete tanto como ser el de más edad y el de mayor experiencia”, dijo quien en su primera juventud, cuando cumplía el servicio militar activo, sufrió un accidente que le afectó la columna vertebral.



“Los muchachos también tienen historia en la práctica de deportes adaptados y han participado en importantes competencias, pero en general se acercan para intercambiar conmigo”, sostuvo.



“Nosotros, los del área de lanzamientos, conversamos e intercambiamos bastante. No solo porque recibamos el mismo sol en los entrenamientos, sino porque casi todos hemos tirado bala, jabalina y disco”, argumentó el manzanillero, quien comenzó en el mundo deportivo como luchador.



“Muchos dicen que soy un “mechador”, pues vivo prácticamente dentro del gimnasio. Pero ello forma parte de la preparación física. ¿Cómo podría incrementar la fuerza para llevar más lejos el disco?”, se preguntó.



“Quien se dedique al deporte de alta competencia tiene que estar preparado para los sacrificios que exige”, afirmó.



“Cualquier atleta que haya estado en dos o tres ciclos sabe que se ausentará de la casa por largo tiempo, que no verá a sus hijos crecer y que no estará en casa para ayudar a resolver problemas propios de la vida cotidiana. Por eso en cada medalla están ellos primero”, abundó.



“La experiencia viene aparejada a la práctica diaria, como el compromiso con uno mismo, la familia, los amigos y los compañeros del deporte”, expresó el tetracampeón mundial en las citas de Nueva Zelandia 2011, Francia 2013, Doha 2015 y Londres 2017.



“En el disco he lanzado poco más de 45 metros. Por ahí debe estar el disparo del ganador”, dijo el curtido atleta de 46 años de edad.



Los récords en esa prueba categoría F56 están en poder del brasileño Claudiney Batista Dos Santos: 46,68 desde el certamen mundial de 2018, y 45,33 desde Río de Janeiro 2016.

Leonardo Díaz tiene cota personal de 45.65 y por lo hecho previo a la convocatoria tokiota, él y el brasileño de 43 años de edad deben ser los grandes animadores de la justa el próximo lunes 30 de agosto.



“Estos Juegos los encaro con la misma disposición y compromiso de los otros en que he estado”, expresó después de un entrenamiento en esta capital.



“Mi pensamiento cuando salga a competir estará en lo que más quiero, en mi familia, mis amigos y mi pueblo. Por ellos lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo”, concluyó quien lleva más de la mitad de su existencia en estos trajines.

