 Oro olímpico para Arlen López y ya suman cinco para Cuba en Tokio

Escrito por Lian Morales Heredia | Foto: https://olympics.com/tokyo-2020/es

Tokio, 4 ago (ACN) El boxeador Arlen López ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, al dominar hoy en la división de 81 kilogramos (kg) al británico Benjamin Whittaker, un rival de mayor alcance y muy esquivo.

El guantanamero de 28 años llevó la iniciativa durante los tres asaltos ante Whittaker, bronce mundial en Ekaterimburgo 2019.

Rumbo al oro en la categoría de 81 kg, el ya campeón mundial y olímpico de los 75 kg, ganó por votación unánime de los jueces (5-0) al argelino Mohammed Houmri, al mexicano Rogelio Romero y al azerí de origen cubano Lorenberto Alfonso.

Arlen Lopez🇨🇺 now has two Olympic #gold medals 👊



Massive. pic.twitter.com/1AlmsoU5Uu