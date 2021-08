Disco cubano de bronce y pasado por agua olímpica

Escrito por Eyleen Ríos López, enviada especial | Foto: Roberto Morejón, enviado especial

Tokio, 2 ago (ACN) Con disco de bronce lanzado por Yaimé Pérez cerró para Cuba otra noche de atletismo olímpico, la de este lunes, bañada por un torrencial aguacero que paralizó por un momento las acciones desde el círculo de lanzamientos, en el que esta vez reinó la estadounidense Valarie Allman.

La abanderada de la delegación cubana quería regalarse el oro para completar el ciclo perfecto en citas multideportivas, pero esta no fue su mejor jornada. Y aunque tiró 65.72 metros para subir por primera vez a un podio bajo los cinco aros, ella sabe que se necesitaba más.

"Estoy feliz por ser medallista, pero no estoy satisfecha. Como todo atleta, uno siempre quiere más y yo quería el oro", fueron las primeras frases del primer diálogo con la campeona mundial de Doha 2019, a quien le persigue el ambiente mojado en algunos de sus momentos cumbres.

Hace cinco años en Río de Janeiro sucedió algo parecido con la lluvia, y desde allí regresó entonces a casa con las manos vacías. Esta vez no lo hará así.

"Cuando hay que parar por lluvia te enfrías, pierdes la concentración que tenías inicialmente y cuando quizás podía recuperarme se había acabado la competencia", se lamentó con el orgullo herido, porque ella y su entrenadora Hilda Elisa Ramos saben cuánto trabajaron para un posible reinado.

"Yo incluso me sentí mejor que en la clasificación, no estaba desesperada, simplemente no se logró. Esta era la única medalla que me faltaba y ya la tengo", aseguró, ya con una sonrisa que llegó luego de varios minutos de conversación. Sin embargo, en sus ojos quedaban huellas de las lágrimas con que se despidió de la competición.

Para Ramos siempre estuvo claro que era Allman la mujer a enfrentar, y por eso no les sorprendió su resultado. "El tiempo nos jugó una mala pasada y sabíamos que la que se recuperara mejor iba a tener ventaja", apuntó la entrenadora.

Con su primer disparo Yaimé se mantuvo segunda casi todo el tiempo. Allman había tomado el mando con 68.98 –también desde la primera salida–, pero en la quinta ronda la alemana Kristin Pudenz rompió su récord personal con 66.86 metros y se adueñó de la medalla de plata.

La decepción en la disputa la cargó la croata Sandra Perkovic, quien ya no es la misma de hace un tiempo y se quedó con deseos de un tercer reinado consecutivo. Tres faltas y un disparo de 65.01 metros como máximo, le dejaron en la cuarta posición.

A la par, todos seguimos también con atención el proceso de clasificación de la pértiga entre mujeres, donde Yarisley Silva se incluyó entre las 14 con opciones de disputar medallas. Todas accedieron con idéntico registro de 4.55 metros, lejos de los 4.70 exigidos como marca mínima.

La lluvia les pasó factura a todas, incluso la estadounidense Sandi Morris, segunda de Río 2016, quien se quedó fuera de ese grupo.

Avanzaron, entre otras, la campeona defensora, la griega Katerina Stefanidi, y la rusa que compite con la bandera del comité olímpico de su país, Anzhelika Sidorova, oro mundial en 2019.

"Competí muy poco en esta temporada, tuve covid y me recuperé. Por eso lo importante era estar ahora aquí y avanzar", aseguró esta veterana de mil batallas, subtitular de Londres 2012, campeona mundial en el 2015 y tres veces reina en juegos panamericanos.

La final de la pértiga será en la noche del jueves y ojalá no se repita el mal tiempo de esta vez para no vivir una competencia deslucida.

El otro momento cubano de la sesión nocturna estuvo centrado en las semifinales de los 400 metros con vallas, donde Zurian Hechavarría registró 55.21 segundos y no estará en busca de las medallas.

Ahora le resta presentarse como abridora del relevo 4x400 metros, en el que estará acompañada de Roxana Gómez, Rose Mary Almanza y Lisneydi Veitía.

Luego de cuatro días de competencias atléticas, la mayor de las Antillas disfrutó además del bronce del disco, la medalla de plata de Juan Miguel Echevarría y el tercer lugar de Maikel Massó, ambos en el salto de longitud.

