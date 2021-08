Tokio 2020: Dos oros de Mijaín y Orta y conversaciones que emocionan (+Video)

Escrito por Carlos González Rego, enviado especial

Tokio, 2 ago (ACN) La noche en la zona mixta de la sala A del Makuhari Messe de la capital japonesa se llenó de emociones hoy cuando los luchadores cubanos del estilo grecorromano Mijaín López y Luis Orta, campeones olímpicos, se presentaron para ofrecer declaraciones a la prensa acreditada.

Leer más: Celebra presidente cubano medallas olímpicas de la jornada

Todavía con la sangre caliente y la alegría reflejada en sus rostros por las victorias conseguidas en las finales de los 130 y 60 kilogramos, respectivamente, ambos conversaron vía telefónica con Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, quien los felicitó, al igual que al colectivo de entrenadores, y les dijo cómo el pueblo ha disfrutado sus triunfos.

¡Qué grande eres Mijaín! Cuatro medallas de oro olímpicas para tu Patria. ¡Ni un solo punto te han marcado en #Tokio2020! Cuánto coraje, cuánta valentía, qué gran respeto y admiración sentimos por ti! #Cuba te admira y te abraza. #HagamosloPorCuba pic.twitter.com/OGWOCLKSw4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 2, 2021

Para los periodistas cubanos es normal que eso suceda, pero los de otras naciones que escuchaban con atención las respuestas de los gladiadores quedaron un tanto emocionados luego de averiguar con quién hablaban.

Las felicitaciones fueron bien recibidas y tanto Mijaín como Orta respondieron con palabras de agradecimiento y coincidieron en que estaban muy contentos y felices por haber cumplido con el compromiso y quedado bien con su pueblo, al que le dedicaron los títulos, en especial la del Gigante de Herradura (López), pues el de hoy es el cuarto de forma consecutiva.

¡Qué amanecer nos ha dado, Luis Alberto Orta! Nos has traído la primera medalla de oro en #Tokio2020, luego de una competencia impecable, luchada de principio a fin. Gracias, muchacho, por la alegría. #Cuba, como tú, es imparable. pic.twitter.com/ih8czIQH35 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 2, 2021

El abanderado de la delegación cubana, también por cuarta vez consecutiva, y su compañero de equipo, tuvieron palabras de agradecimiento para todos los que tuvieron que ver con la preparación para la cita multideportiva nipona.

Con la bandera todavía encima de sus hombros, el pentacampeón mundial agregó: "Este es un triunfo para Cuba y es gracias a la Revolución y a Fidel (Castro) que hoy estamos aquí. Le dedico mi victoria a él. Sin su visión para el movimiento deportivo no estuviéramos aquí hoy".

Ya con la prensa, Mijaín, con 38 años de edad, expresó: "Estamos demostrando que nada nos vence. Yo solamente estoy cumpliendo con mi trabajo y haciendo lo que me enseñaron mis antecesores. Esto es una alegría más para el pueblo", aseguró.

🇨🇺#Cuba en #Tokio2020🇯🇵



🏆 Jornada memorable para #Cuba este 2 de agosto al obtener sitio en el podio seis de nuestros atletas

🥇🥈🥉Con un total de ocho medallas, dos de ellas de oro #Cuba sube hasta el lugar 19 del medallero olímpico



📍Estamos en https://t.co/gk3tHTSsjt pic.twitter.com/Ka9Nbumkk9 — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) August 2, 2021

Sobre si había pensado en el retiro activo del deporte, contestó que se tomará un tiempo para descansar y pensarlo.

Como dijo Fidel, mientras uno tenga capacidades físicas y mentales para hacerlo bien, no hay problema. Yo me siento bien y me voy cuando yo quiera, manifestó.

Orta también fue directo en sus respuestas y afirmó que este es un resultado que llega "gracias al trabajo de todo el colectivo técnico, al esfuerzo de todos y a la excelente preparación".

El cubano, de igual forma con la bandera cubana sobre los hombros, reafirmó que este triunfo iba dedicado a su pueblo de La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo.

"Cuando a las cosas se le pone corazón todo sale", le aseguró a Díaz-Canel.

Orta es el primer medallista dorado para un país que esperaba con ansias el título que abriera el camino, por lo que cuando acabó la jornada Mijaín lo alzó y celebraron juntos.

Mijaín López recordó la escena de Río, ya que al igual que hace cuatro años, cargó y proyectó a su entrenador Raúl Trujillo y a continuación se puso en sus hombres al también preparador Filiberto Azcuy y lo paseó alrededor del colchón, del que sacó cuatro victorias (9-0, 8-0, 2-0 y 5-0) sin la sombra de un punto en contra.

📢Desde este 23 de julio, ACNteam le mantendrá informado sobre todo lo que acontezca con la delegación de #Cuba🇨🇺 en #Tokio2020



‼️Acompáñenos y manténgase informado durante la cita olímpica pic.twitter.com/xhNLFWUetG — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) July 23, 2021

