Luis Alberto Orta le da a Cuba la primera medalla de oro en Tokio 2020

Escrito por Yandry Fernández Perdomo | Foto: https://olympics.com/tokyo-2020/es

Tokio, 2 ago (ACN) Con una impecable técnica en su combate, el luchador del estilo greco, Luis Alberto Orta (60 kgs), le dio a Cuba la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Orta se impuso por un marcador de 5-1 contra el doble campeón mundial de esa disciplina y favorito de la competencia, el japonés Kenichiro Fumita.

En la primera mitad del combate el luchador habanero logró sacar del colchón al combativo atleta nipón, luego anotó un punto más por pasividad de su rival y otros dos por desbalance.

Cuando le marcaron pasividad al gladiador de la mayor de las Antillas, en la segunda parte del duelo, supo defenderse ante los constantes intentos de Fumita por sacarlo de su posición y, sin conseguirlo, Orta realizó una contraofensiva y volvió a apartarlo del colchón, para anotar así otro punto que aseguraría su victoria.

Contra todo pronóstico, el luchador criollo tuvo en tierras niponas la mejor jornada competitiva de su vida y venció a tres difíciles rivales para llegar a la final de esta competencia.

El campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, venció por 5-0 en su primer combate al estadounidense de origen uzbeco Ildar Hafisov.

En cuartos de final Orta remontó de modo brillante ante el campeón mundial ruso Serguéi Yemeli y en semifinales, se impuso por superior técnica (11-0) al moldavo Víctor Ciobanu.

#Gold for Cuba!



An incredible performance from Luis Alberto Orta Sanchez sees him win the men's Greco-Roman #Wrestling 60kg gold.#StrongerTogether | @Tokyo2020 | @wrestling pic.twitter.com/QeWima7Enx