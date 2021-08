Medalla de plata para pistolero Leurys Pupo en Olimpiadas de Tokio

Escrito por Lian Morales Heredia

Tokio, 2 ago (ACN) El titular olímpico de Londres 2012, Leurys Pupo vino de menos a más en la lid de tiro rápido con pistola a 25 metros de la diana y resultó subcampeón hoy en Tokio, Japón, sede de los XXXII Juegos Olímpicos modernos.

El holguinero de 44 años terminó con 29 puntos, solo superado por el francés Jean Quiquampoix, quien totalizó 34, marca que igualó el récord olímpico en poder del cubano desde Londres 2012.

Yuehong Li, de China, ganó bronce, con 26 unidades.

Con su gran experiencia a cuestas, Pupo terminó la primera fase de la final en segundo lugar, con 16 blancos acertados en tres rondas de disparos, y luego mantuvo la posición, mientras eliminaba rivales.

El pistolero es, junto a Guillermo Alfredo Rodríguez (especialista del tiro con escopeta al plato), el cubano que ha participado en más Juegos Olímpicos, con seis, en los cuales Pupo siempre ha quedado entre los nueve mejores.

