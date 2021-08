Tokio 2020: lesiones dejan a saltadores de longitud cubanos en plata y bronce

Escrito por Carlos González Rego, enviado especial

Tokio, 2 ago (ACN) Los saltadores de longitud cubanos Juan Miguel Echevarría y Maykel Massó conquistaron hoy las medallas de plata y bronce, respectivamente, en una final que estuvieron afectados por lesiones, con escenario en el Estadio Olímpico de la capital japonesa.

La medalla de oro fue para el griego Miltiadis Yentoglou, con un último salto de 8.41 metros, escoltado por Juan Miguel (8.41 metros) y Massó (88.21 metros).

Pero lo ocurrido es lamentable, ya que las lesiones de los saltamontes de Cuba les impidieron cumplir con todos los intentos. Echevarría terminó con tres por la afectación en el bicep femoral, y Massó con dos, mientras que Yentoglou logró todos.

Juan Miguel Echevarria wins silver in the men's long jump as #CUB claims two spots on the podium!@WorldAthletics #Athletics pic.twitter.com/GF7V25FZDR — Olympics (@Olympics) August 2, 2021

El griego consiguió el salto ganador (8.41 metros) en el último, y desplazó al cuarto lugar al español Eusebio Cáceres (8.12 metros).

La explicación de la definición del oro y la plata es la siguiente: Como Tentoglou y Echevarria tuvieron la misma mejor marca, desempató la segunda y en esa ganó el griego, que tuvo ventaja ya que pudo hacer los seis saltos.

Los triunfos de Cuba 🇨🇺 parecen no tener fin: Maykel Masso se queda con la medalla de bronce 🥉 en la final de Salto de longitud masculino. 🚀💪#Tokyo2020 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/AyOixbGEe2 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 2, 2021

Pero las interioridades de lo acontecido las explican los cubanos en la zona mixta a la prensa que los esperó para conocer detalles.

Juan Miguel quisiera olvidar el momento en que se arrodilló sobre la tabla de despegue y golpeó el suelo con los puños. “lloré, pero no por la alegría de la medalla de plata, sino por el dolor de perder el oro”, expresó.

"En cada intento di lo mejor de mí, aunque realmente el salto donde aposté menos fue el de 8.41. No obstante, desde que vi la competencia sabía que el griego era el único que podía saltar más que eso, y al final igualó mi marca".

"Me duele la vida, el alma, la pierna. Me duele todo. Me esforcé al máximo hasta que pudiera. Soñé tanto a Cuba en lo más alto del podio que ahora siento que perdí. Me pesa más la derrota que la medalla de plata".

Por su parte, Massó –tirón en la pierna derecha- dijo "esta medalla marca un paso importante. El próximo año vendrá un Massó diferente. Esta es una sensación increíble y nunca me había sentido así. Espero cosas mejores en el futuro".

