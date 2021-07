Felicita Díaz-Canel a campeona olímpica Idalys Ortiz

Escrito por Redacción ACN|Foto: Roberto Morejón

La Habana, 30 jul (ACN) Felicitaciones campeona. Cuba te admira y quiere, escribió hoy el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras el triunfo olímpico de la judoca cubana Idalys Ortiz.

En el mensaje en su cuenta de la Red Social Twitter, el mandatario cubano aseguró a Ortiz que es inspiración para los nuevos éxitos de la delegación olímpica cubana.

“Felicitaciones campeona. #Cuba te admira y quiere. Eres inspiración para nuevos éxitos de la delegación olímpica cubana. #ACubaPonleCorazón”, tuiteó Díaz-Canel.

Este viernes la judoca cubana Idalys Ortiz se enfrentó a la japonesa Akira Sone, durante la final de ese deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Tras un combate que duró casi nueve minutos, la cubana salió victoriosa y logró su cuarta medalla olímpica, una hazaña que la iguala a la multimedallista de ese deporte en la isla Driulis González.

Sobre su victoria, Ortiz comentó al medio digital Cubadebate que fue a Tokio a conseguir una medalla y eso está hecho, razón por la que estaba muy contenta.

Muchos vieron imposible esta medalla, pero yo no. Me sacrifiqué y en apenas dos meses y medio me puse a punto para estar aquí, así que estoy satisfecha, aseguró la judoca que se ha convertido en referente para el deporte cubano.

Idalys Ortiz no pudo con el oro, pero contra todo pronóstico, ganó una merecida medalla de plata para #Cuba en estos juegos olímpicos de #Tokyo2020

