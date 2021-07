 No es oro, pero se siente como oro, lo dice Mariana Pajón

Escrito por César López Gil | Foto: https://olympics.com

Tokio, 30 jul(ACN) "Aunque no sea de oro, pero se siente como el oro, por todo lo que he pasado", manifestó hoy la ciclista colombiana Mariana Pajón, quien ganó la medalla de plata en BMX Racing y a sus 30 años ratificó que es una de las figuras más descollantes del deporte en su país y en Latinoamérica.

🇨🇴 TRIPLE MEDALLISTA OLÍMPICA 🇨🇴@marianapajon volvió a hacer historia al conseguir su tercera medalla olímpica consecutiva en el #BMXRacing femenino de #Tokyo2020 🥈 pic.twitter.com/PXbUVBKYO2 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 30, 2021

Ella se refiere a que si bien está claro el valor de las preseas en su escala tradicional (oro, plata, bronce), muchas veces los deportistas suelen trastocar en lo personal esta valía pues para ellos tienen significación las circunstancias y condiciones en que las obtuvieron. Y esta es una enseñanza no solo en el ámbito deportivo.

Y si Pajón lo dice, pues hay que creerle ya que fue la ganadora de los cetros olímpicos en Londres 2012 y Río 2016 en esta espectacular modalidad, y también tiene en su medallero seis títulos mundiales de mayores, y otros dos juveniles, entre otras muchas conquistas en eventos regionales, continentales y del orbe.

La rider ha sido un referente pues sus éxitos en el deporte no solo tienen su origen en su talento, condiciones físicas y maestría, sino también en tu tenacidad para imponerse a los avatares de la vida. Nacida en la ciudad de Medellín en 1991, en un periodo de caos y violencia, su refugio estuvo en los ciclos, y ya a los tres o cuatro años competía con otros niños mayores que ella.

No había pruebas femeninas, pues era la única entre muchos varones, y aún así ganaba las competencias. De tal manera sucedió cuando tenía nueve años y ganó su primera lid internacional en Argentina, allí fue la única niña participante.

De entonces acá cada vez que cayó se levantaba con mayor ímpetu y constancia, imponiéndose sobre todo a las lesiones, desde su 1,58 metros de estatura. Hasta ser conocida hoy como La Reina del BMX, aunque sus fans la han apodado La Hormiga Atómica, por la valentía y tenacidad que despliega en las pistas.

En el 2018 estuvo a punto de decirle adios al deporte, por una severa lesión sufrida en un accidente. Estuvo nueve meses sin poderse montar a una bicicleta, luchó y se recuperó, y solo el aplazamiento de los Juegos Olímpicos hasta el 2021 a causa de la Covid-19 fue lo que le permitió entrenarse para luchar por las medallas en su tercera lid estival.

Llegó al Parque Deportivo Urbano de Ariake con muchas aspiraciones pero consciente de sus límites, y entonces sufrió un golpe de calor que casi la aniquila.

"Solamente caminar me costaba, ahora pedalear así... solamente estoy agradecida por completo. No me veía ni en la final. Clasificarme ya fue un reto bastante grande", ha contado la rider paisa, al señalar que solo su enorme esfuerzo y experiencia entre las 24 participantes le pudo reportar el premio de la presea plateada, detrás de la británica Bethany Shriever, de 21 años.

"Estoy muy feliz, muy contenta. Es un trabajo de cinco años que no han sido para nada fáciles. He tenido más momentos duros que momentos geniales, pero es así cuando se ve todo tan difícil que es imposible. Si es posible, lo puedes hacer", expresó en un mensaje de satisfacción y aliento.

"Me había emocionado con las medallas de oro, pero nada como esta", dijo a sus seguidores de Colombia y otros países, para quienes la pequeña gigante de la BMX es un ídolo y un ejemplo.

