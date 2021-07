¿Llegará hoy el oro de Cuba?: Idalis Ortiz quiere y puede

Escrito por Carlos González Rego, enviado especial | Foto: Tomada de JIT

Tokio, 30 jul (ACN) Una pregunta ronda entre los periodistas cubanos que damos cobertura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: llegará hoy el primer oro de la mayor de las Antillas.

Muchos señalan que sí, otros son más reservados, pero lo cierto es que la judoca Idalis Ortiz, de los más de 78 kilogramos (kg), las tiene todas a su favor por la calidad y deseos.

Ortiz, con 31 años de edad, llegó a la capital japonesa en calidad de líder del ranking en su división y un aval que impresiona: tres medallas olímpicas (1-1-1), ocho en campeonatos mundiales (2-2-4) y 14 en Juegos Panamericanos (14-0-0).

Pero veamos que le dijo hace unos días a la Agencia Cubana de Noticias al respecto:

“Creemos que estamos en óptimas condiciones para poder alcanzar el objetivo que tenemos en esta cita multideportiva japonesa.

“Yo digo que llega la cuarta medalla olímpica, pero que el tatami dará la última palabra sobre el color de la misma. Los atletas no somos conformistas, nunca nos vamos a conformar, pero la vida me ha puesto puntos donde cuando yo conozco mi sacrificio, todo el esfuerzo que le he puesto, entonces salen bien los resultados”.

“Lógicamente, cuando las cosas no salen como uno quiere, una se siente un poco mal, pero si se alcanza el objetivo, uno debe darle la alegría merecida de este sacrificio”.

Interrogada por el color del metal, Ortiz recordó que en el judo se reparten una medalla de oro, una de plata y dos de bronce, es decir, cuatro metales y al final lo importante es ganar una medalla, claro, si es de oro, mejor. “Realmente somos pocos los que tenemos la posibilidad de llegar a una competencia y ganar una medalla”.

Entonces veremos si tenemos y tiene la razón y podemos celebrar hoy, todos, la esperada medalla de oro de la delegación cubana en el Nippon Budokan, no se lo pierda.

