Ludia Montero estrena pesas olímpicas con sensaciones encontradas

Tokio, 24 jul (ACN) Nerviosa por su primera ocasión en este contexto y a la vez segura de que podía hacerlo bien, así se describió la cubana Ludia Montero luego de saberse sexta de los 49 kilogramos (kg) en el inicio del torneo de levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya pisaron el acelerador en esta ciudad.



La pequeñita granmense se despidió del Foro Internacional de Tokio igualando su marca personal en el arranque (82 kg) y luego quedó a cuatro kilos de la cota cuando en envión solo pudo alzar 96, para un total de 178 kilogramos.



“Hubiera podido irme con mi mejor total, pero para eso necesitaba el envión que fallé”, asegura a su paso por la atípica Zona Mixta, en la que hay que conversar a la distancia con más de un metro de separación por medio.



Luego de mostrarse segura en la alzada de envión con 96 kilos, parecía que nada fallaría en los 100, pedidos para el cierre de competencia. Sin embargo, no sucedió, el movimiento se vio desnivelado y no tuvo opciones de concretar a plenitud.



“Di un salto delante que no me permitió realizar el movimiento. Tenía que desplazarme hacia los lados y ese salto adelante es un error técnico”, sentencia la única cubana que ha ganado medalla en un campeonato del mundo, con dos platas en Pattaya 2019.



“Estoy satisfecha, pero a la vez reconozco que esperaba más… por eso la contradicción en lo que siento”, añade con la misma tranquilidad que instantes antes se presentó en su primer escenario bajo los cinco aros.

Ella es la segunda mujer cubana en juegos olímpicos luego de que su compañera Marina Rodríguez abrió el camino en Río de Janeiro 2016, y con apenas 22 años sabe que todavía tiene años para demostrar que su decisión de convertirse en deportista fue acertada.



Ludia se ufana de desafiar los criterios en contra de las mujeres dedicadas al levantamiento de pesas y para demostrarlo sale a cada presentación mostrando su feminidad, y hasta confiesa que uno de sus rituales la noche antes d e cada competencia es “arreglarme las uñas”.

La división más pequeña de las féminas fue liderada con tres récords olímpicos por la favorita china Hou Zhihui –también plusmarquista mundial– y con cifras ahora de 94 kilos en arranque, 116 en envión y 210 de biatlón.



Como se esperaba la india Chanu Saikhom Mirabai le escoltó en el podio, con 87-115 y 202. La medalla de bronce quedó en manos de la indonesia Windy Cantika Aisah, con 84-110 y 194.



Un detalle, si Ludia hubiera logrado los 100 kilos de envión entonces el total de 182 además de récord personal, le hubiera situado cuarta de la competición.

