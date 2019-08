Compartir :

Lima, 2 ago (ACN) Aunque días atrás salió por breve tiempo y apenas calentó, hoy sí disfrutamos más de las bondades del sol en esta ciudad, capital de Perú, donde expresiones como qué rico y al fin, se dejaron escuchar de algunas de las personas involucradas en los Juegos Panamericanos.

Poco después del mediodía comenzó a asomar el Astro rey en suelo limeño y por suerte no ha abandonado aún esta tierra, en la que su gente mantiene el ajetreo diario, ahora con menos frío, algo que agradecen muchos de los visitantes acá, incluidos por su supuesto los cubanos, para nada habituados a las bajas temperaturas.



Inmediatamente varios se quitaron el abrigo y mostraron al descubierto la prenda de vestir menos gruesa, sea pulóver los hombres o blusa las mujeres, algo raro aquí en una urbe que está ahora mismo en una temporada invernal que casi no da tregua.

Entonces, por primera vez o quizás segunda, algunas personas aprovecharon para ir más ligeros de ropa y sentir en carne propia los rayos del sol, que es algo así como ganarse la lotería ante la frialdad imperante la mayoría de los días.



Pero no solo los extranjeros adaptados al clima tropical se alegraron con la presencia del astro rey, ya que en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima (LCC), donde radica la Sala de Prensa, jóvenes voluntarios peruanos también mostraron su satisfacción al sentir un poquito de calor.

No obstante, muchos de los limeños que transitan por las calles no se confían y siguen con su atuendo, quizás como esperando que en cualquier momento baje otra vez la temperatura, que de seguro sí seguirá alta en lo competitivo, en la edición XVIII de la principal fiesta deportiva de América.

Y para que el festejo sea bueno, al menos para la delegación de Cuba, no vendría mal un habitual calorcito como el de este viernes, aunque sin excesos claro, porque todo tiene un límite y un clima agradable siempre es bien recibido para enfrentarse al ajetreo de una cita multideportiva continental.

Así que sea bienvenido el sol a Lima y si puede que no nos abandone tan rápido, aunque algo sí es seguro, el calor humano es permanente por parte de los voluntarios y todo el personal que trabaja para que los Juegos de Lima 2019 sean exitosos.