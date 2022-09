Embajada cubana emite condolencias por muerte de Reina Isabel II

La Habana, 8 sep (ACN) La embajada de Cuba en Reino Unido lamentó hoy el deceso de la reina Isabel II de Inglaterra a sus 96 años de edad, en el castillo de Balmoral, después de siete décadas de reinado.

En su cuenta de Twitter, la representación diplomática transmitió sus condolencias a la familia real y al pueblo británico ante la triste noticia.

With deep sorrow, we have just learnt of the death of Her Majesty the Queen Elizabeth II.



We send our heartfelt condolences to the Royal Family and the British people in this sad hour. pic.twitter.com/OPTb2ZqZDZ