Cuba, siempre junto al pueblo nicaragüense, señala Marrero Cruz

La Habana, 19 jul(ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, agradeció hoy las muestras de solidaridad que expresa el pueblo nicaragüense a la nación antillana, y manifestó la certeza de que siempre el pueblo y gobierno de su país estarán junto a sus hermanos sandinistas.



El dignatario tuvo en esta jornada un encuentro con integrantes de los movimientos de solidaridad con la mayor de las Antillas y con cubanos residentes en Nicaragua, como una de sus primeras actividades luego de su llegada hoy a Managua al frente de una delegación que participará en el acto central por el aniversario 43 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.



A su llegada manifestó que "es un honor venir representando al General de Ejército, al Presidente Díaz- Canel y al pueblo de Cuba", y transmitió un caluroso saludo al pueblo nicaragüense "que tanto queremos y que tanto nos ha apoyado en las grandes luchas que nos han tocado, pero seguros de la victoria", según manifestó.



Ya en el diálogo con los movimientos de solidaridad y con cubanos residentes en Nicaragua, se refirió a las complejidades que atraviesa Cuba en el escenario económico actual, acentuadas por el recrudecimiento del bloqueo, según un hilo de mensajes publicados lor la Presidencia de Cuba en su cuenta en la red social Twitter.

No es posible corresponder con palabras a tantas muestras de solidaridad, a tantos mensajes de cariño. “Amor con amor se paga, afirmó @MMarreroCruz, y pueden tener la certeza de que “vamos a estar al lado de ustedes siempre”. pic.twitter.com/HXa1tR4ueb — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 19, 2022





"No es posible corresponder con palabras a tantas muestras de solidaridad, a tantos mensajes de cariño. “Amor con amor se paga, afirmó @MMarreroCruz, y pueden tener la certeza de que “vamos a estar al lado de ustedes siempre”, refiere uno de los mensajes.



En el encuentro Blanca Castillo Castillo, bisnieta de Augusto C. Sandino, habló "del amor de #Cuba a su familia, de la solidaridad que siempre ha caracterizado a la Mayor de las Antillas y de los fuertes lazos que unen a cubanos y nicaragüenses", según otro de los tuits.



De Martí, del Che, de Fidel y Raúl, de las raíces históricas que mantienen intacta a la Revolución, y que siguen inspirando la solidaridad de hombres y mujeres del mundo, se habló hoy en Nicaragua. “#Cuba no es un modelo, sino un paradigma”, dijeron los amigos nicaragüenses, expresa otro de los tuits.



"Una pañoleta roja y negra y un pullover con los grados del Comandante en Jefe regaló el nicaragüense Jorge Alberto Rodríguez Sanarucia, miembro de la Fundación Los Carlitos, a @MMarreroCruz, como símbolo de la solidaridad y de las convicciones que unen a ambos pueblos", recoge esta publicación.

Lea más: Demuestran a Pastores por la Paz impacto del bloqueo (+Fotos)

La delegación encabezada por el Primer Ministro la integran además Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores, Carlos de Céspedes Piedra, director de América del Sur de la cancillería, y Jorge Mayo Rodríguez, embajador de Cuba en este país, la cual se suma a las celebraciones que durante varios días han llenado de júbilo a la tierra de Sandino.