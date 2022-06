 Rodríguez Parrilla: Biden no tiene una política propia hacia Cuba

La Habana, 20 jun (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, señaló hoy en Twitter que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, no tiene una política propia hacia la mayor de las Antillas.

El Canciller indicó en su mensaje que el mandatario estadounidense aplica la política de máxima presión del anterior gobernante, Donald Trump.

Dichos métodos, agregó Rodríguez Parrilla, no solo provocan daño y sufrimiento al pueblo cubano, impiden el desarrollo económico y alientan la emigración irregular, sino que dañan el interés nacional de Estados Unidos.

“Pdte Biden no tiene una política hacia #Cuba, no una propia. Aplica política de máxima presión de Trump, q no solo provoca daño y sufrimiento al pueblo cubano, impide desarrollo nuestra economía y alienta emigración irregular hacia EEUU, sino q daña el interés nacional de EEUU”, escribió Rodríguez Parrilla.

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció medidas en relación con Cuba, como el restablecimiento de vuelos comerciales a otras ciudades, además de La Habana, la reactivación del programa de reunificación familiar, suspendido durante años, y eliminación del límite de mil dólares trimestrales en las remesas.

A propósito, Rodríguez Parrilla subrayó que estas disposiciones no revierten la política de Trump, y se mantienen en vigor las principales acciones definidas a asfixiar la economía cubana.

Estas medidas, añadió, tampoco se proponen flexibilizar el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a La Habana hace más de seis décadas.

