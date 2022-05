Ratifican Cuba y el PMA voluntad de fortalecer relaciones

La Habana, 20 may (ACN) La nueva representante permanente de Cuba ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Mirta Aurora Granda, y el director ejecutivo del PMA, David Beasley, ratificaron hoy la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones entre el país caribeño y ese organismo de la ONU, que datan de 1963.



De excelentes y fructíferos calificó el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores los vínculos entre el PMA y Cuba, en reporte que publica en su sitio web oficial, Cubaminrex, a propósito de un encuentro privado que Granda y Beasly sostuvieron este viernes en Roma.



Según el texto, la embajadora cubana presentó las Cartas Credenciales que la acreditan como Representante Permanente de Cuba ante ese programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundado en 1961.



Granda reconoció el apoyo del PMA a los esfuerzos nacionales en el combate contra la COVID-19, en particular la labor de la Oficina de Representación del organismo en La Habana en la gestión de donaciones de equipamiento para preservar la cadena de frío de las vacunas, así como para incrementar los recursos necesarios en casos de emergencia.

Ambassador Mirta Aurora Granda Averhoff presented to WFP Executive Director, David Beasley, the Letters of Credence that accredits her as Permanent Representative of #Cuba 🇨🇺 to the World Food Programme (WFP).



