Inició vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas visita de trabajo a Turquía

La Habana, 19 may (ACN) Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro cubano, inició hoy una visita de trabajo a Turquía, con una agenda que comprende encuentros con autoridades gubernamentales y empresariales de esa nación euroasiática.



Según el perfil en Twitter de la embajada de Cuba en Ankara, este jueves Cabrisas Ruiz se reunió con Nureddin Nebati, ministro de Finanzas turco.



H.E Ricardo Cabrisas Ruiz, Deputy Prime Minister of the Republic of Cuba, began today a working visit to Turkey, which includes meetings with government and business authorities of this nation. In his first meeting he met with H.E Nureddin Nebati, Turkish Minister of Finance. pic.twitter.com/ZZrUsPXxQy