La Habana, 17 may (ACN) Cuba aboga por la no politización de la migración en el I Foro de Examen de la Migración Internacional que se celebra del 17 al 20 de mayo en New York.

La delegación cubana presente en el encuentro destacó el excelente estado de las relaciones con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en su perfil oficial en Twitter.

.@ElioRguezP | #Cuba🇨🇺 aboga por la no politización de la migración. Durante décadas, nuestro país se ha visto afectado por la postura asumida por los gobiernos de los Estados Unidos🇺🇸 respecto a las relaciones migratorias entre ambos países. pic.twitter.com/6Jn9ocTK5s — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 17, 2022

Cuba ratificó el compromiso del gobierno con las responsabilidades asumidas tras su ingreso como Estado miembro en 2017 y la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

El entendimiento entre los Estados, tanto a nivel bilateral como multilateral, resulta esencial para el mantenimiento de flujos migratorios estables, en respeto de las legislaciones y soberanía de cada país, que garanticen en todo momento la seguridad de los migrante, añadió el MINREX.

Como resultado final del evento, organizado por la (OIM) de conjunto con las Naciones Unidas se realizará una Declaración de Progreso acordada entre los gobiernos.

Lea más: Impacta bloqueo de EE.UU. programa de donaciones de sangre en Cuba