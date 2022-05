Destaca MINREX prestigio de colaboración cubana en África

La Habana, 16 may (ACN) En ocasión al Día del África celebrado cada 25 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció la labor de Cuba en ese continente.

Cuba goza de prestigio en África por su contribución desinteresada a las luchas por la independencia y soberanía de las naciones africanas y a favor del desarrollo, afirmó la cancillería a través de su perfil en Twitter.

La solidaridad, el internacionalismo y la cooperación han caracterizado las relaciones entre Cuba y los pueblos de África patentizadas en la misión médica cubana que comenzó en Argelia en 1963 y se mantiene hasta la actualidad.

