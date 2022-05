Países caribeños no asistirán a Cumbre si se excluye a Cuba

La Habana, 5 may (ACN) El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, expresó que si el presidente estadounidense Joe Biden excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Angeles, Estados Unidos, no asistirán al evento.

De acuerdo con una nota de Prensa Latina, el diplomático aseveró que la Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no.

Esta no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de Estado del Hemisferio Occidental, puntualizó

Así mismo, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), según informaron este jueves medios de prensa internacionales, no asistirán a la Cumbre de las Américas, si se excluye de la misma a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Según el sitio https://venezuela-news.com los países integrantes del grupo no asistirán al encuentro si la Casa Blanca excluye a esas tres naciones.

Esta semana el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la Isla de la Cumbre de las Américas, prevista para junio próximo en Estados Unidos.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario destacó las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien señaló las presiones de Washington sobre numerosos países de la región que se oponen a esa decisión.

