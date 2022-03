Más de mil migrantes irregulares devueltos a Cuba en lo que va de año

La Habana, 9 mar (ACN) Un grupo de 74 migrantes irregulares cubanos fueron devueltos hoy al país, procedentes de México, para un total de mil cinco personas regresadas por estos motivos en el transcurso de 2022, en cumplimiento de los acuerdos migratorios.



Suman 22 las operaciones de este tipo efectuadas en el presente año, por vía aérea y naval, proceso en el cual 581 personas arribaron desde tierras mexicanas, 43 de Bahamas y 381 fueron interceptadas por los servicios de guardacostas de Estados Unidos.



Los 46 hombres y 28 mujeres que retornaron al territorio este miércoles lo hicieron por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, todos salieron legalmente de la Isla hacia terceros países y fueron detenidos por las autoridades mexicanas en su intento de ingresar de forma irregular a suelo norteamericano.



A su regreso fueron trasladados hasta sus lugares de residencia tras realizárseles el PCR para la detección de la COVID-19 y recibir alimentos y las atenciones médicas pertinentes.



Para Alexis Monrabal Rodríguez, natural del municipio de Quivicán, de Mayabeque, las siete jornadas de cruzar la selva del Darién, una de las más intransitables y peligrosas de América Latina, fueron una odisea, y explica que para muchos este tramo de viaje se convierte en una trampa fatal.



Él salió de Cuba en 2019 hacia Guyana y luego de llegar a Brasil se estableció allí durante un tiempo.



La búsqueda de mejores condiciones laborales lo condujo a continuar la travesía en la que recorrió varios países latinoamericanos hasta ser secuestrado en México por narcotraficantes y rescatado posteriormente por fuerzas policiales.



El tiempo lejos de mis seres queridos me hizo replantearme mis planes de vida y optar por quedarme en Cuba a luchar por los míos sin arriesgarme a una situación similar, afirmó.



Aconsejó a quienes piensan emigrar, en especial a los jóvenes, valorar bien las circunstancias, no poner su seguridad y dinero en manos de coyotes u otros traficantes de personas, y que no se engañen creyendo que alcanzar el “sueño americano” es sencillo.



El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero por la administración estadounidense y su política de negar o limitar los permisos de viajes a ciudadanos cubanos, junto a la difícil situación por la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19 son aspectos que agravan este fenómeno.

Las autoridades migratorias de Cuba insisten en señalar los peligros que implican estos movimientos en los cuales las personas viajan en condiciones de peligro para la vida y exponiéndose a escenarios de violencia, extorsiones, inclemencias del tiempo y demás percances.



El gobierno de la mayor de las Antillas ha insistido en el cumplimiento estricto de lo acordado en la Declaración Conjunta Cuba-Estados Unidos sobre temas migratorios, del 12 de enero de 2017, donde ambas partes plantearon su compromiso bilateral para la prevención de la migración irregular e impedir las salidas ilegales y riesgosas del país.