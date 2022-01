Desestima la CIA vínculo de adversarios con supuestos ataques sónicos en embajada de EE. UU.

La Habana, 20 ene (ACN) Una investigación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) demostró que es poco probable que los supuestos ataques sónicos registrados en la embajada de Washington en La Habana hayan sido provocadas ​​por Rusia, China u otro adversario extranjero.

Según el diario The New York Times, funcionarios de la CIA informaron al gobierno que la mayoría de los mil casos reportados pueden explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés, contrario a la campaña global sostenida al respecto por autoridades estadounidenses.

La idea de que Rusia, China o Cuba fueron responsables de atacar a cientos de diplomáticos en todo el mundo nunca fue respaldada por ninguna evidencia que la administración Biden pudiera descubrir, dijo un funcionario estadounidense citado hoy por el rotativo.

No obstante, informó que el Buró Federal de Investigaciones, el Pentágono y otros continúan investigando si una potencia extranjera estuvo involucrada en un número menor de incidentes.

El 17 de febrero de 2017 la Embajada de Estados Unidos en La Habana comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que cuatro de sus diplomáticos y una esposa habían sufrido ataques sónicos.Un total de 15 casos se habían acumulado entre esa fecha y el primero de septiembre de 2017 y se reportó uno más en 2018.

Los supuestos ataques acústicos sirvieron de pretexto al gobierno de Washington para acusar a Cuba como agresora, sin evidencia alguna de los hechos, en qué circunstancias ocurrieron y menos de la participación cubana.

A ello se sumó que el gobierno de Donald Trump impidió de manera reiterada que la comunidad científica especializada de ambos países discutiera los temas sobre bases científicas, y que Cuba accediera al examen de los pacientes o sus historias.