Los aciertos de Cuba molestan al imperio, afirma eurodiputado

Ciénaga de Zapata, Matanzas, 11 nov (ACN) El imperio tiene a Cuba en la diana por sus aciertos, afirmó hoy Manuel (Manu) Pineda Marín, eurodiputado español que visitó este jueves sitios de significación histórica y económica en el más extenso y menos poblado municipio de la isla.



A vosotros no se les percibe por los errores que cometen, se les percibe por vuestros aciertos, porque por el simple hecho de nacer en Cuba una persona tiene derecho a la salud, a la educación, al deporte, a estudiar música si le gusta, y eso no se los puede perdonar el imperio porque son un ejemplo, por eso quiere acabar con vosotros, opinó.



Tenemos que buscar mecanismos para hacer frente a la campaña de intoxicación, de manipulación informativa de medios que se visten o aparentan ser independientes pero que son medios que tienen propietarios y están al servicio de ellos y no de la realidad, añadió el también responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España.

Eurodiputado español Manuel (Manu) Pineda Marín, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la Eurocámara, visita la Ciénaga de Zapata, el mayor y menos poblado municipio de Cuba. #ACNReporta pic.twitter.com/BGM2xthTn9 — Yen ACN_Cuba (@YenACN_Cuba) November 11, 2021





Después de las protestas de delincuentes y mercenarios del imperio el pasado 11 de julio en Cuba, que duraron seis horas y luego se había acabado todo, nosotros teníamos semanas de imágenes de manifestaciones manipuladas, y vamos a tener ahora el próximo lunes otra intentona desestabilizadora en la isla, declaró.



Lo que tenemos que hacer en Cuba el 15 de noviembre es celebrar la recuperación de ciertos niveles de normalidad, donde los niños de primaria irán al colegio, vendrán vuelos masivos, iniciará una transición hacia la normalidad después de que gracias a vuestras apuestas por la salud y vuestras vacunas consiguieron un nivel de inmunidad tremendo, resaltó.



Mientras en Cuba el pueblo celebrará las jornadas de aniversario 502 de la fundación de la ciudad de La Habana, grandes medios europeos y norteamericanos tienen ya preparados titulares y videos para la manipulación burda y tenemos que hacer frente a eso, alertó Pineda Marín.

Tenemos un nivel de manipulación en los medios de comunicación occidentales que es brutal, o buscamos mecanismos para intentar enfrentarla o seremos unos irresponsables, tenemos la obligación política e histórica de hacer frente a todas estas campañas, afirmó.



Me quedaré en la isla hasta unos días después del 15 de noviembre, voy a ser testigo, voy a visitar colegios, porque creo que tenemos que celebrar que vuelven los niños a los colegios luego de que por preservar la salud, la seguridad, no se permitían las clases presenciales, aseveró.

La primera gran derrota al imperialismo es un símbolo, donde cayeron los que venían a destruir, aseguró Manu Pineda, eurodiputado que visita el Museo Memorial Playa Girón. pic.twitter.com/57rsnu1fxl — Yen ACN_Cuba (@YenACN_Cuba) November 11, 2021





La Unidad Empresarial de Base Boca Guamá, el Criadero de cocodrilos, el Museo Memorial Playa Girón y el Memorial-Biblioteca 50 Aniversario de la Cena Carbonera con Fidel, constituyeron sitios donde Pineda Marín constató la riqueza natural, histórica y cultural de la Ciénaga de Zapata.



Resaltó el eurodiputado que en Ciénaga de Zapata encontró un paraíso, una joya de la naturaleza con inmensa riqueza en flora y en fauna y la calificó además como zona paradisiaca absolutamente recomendable que debería ser sitio de visita obligada para quienes gustan de la naturaleza, para ver cómo se apuesta por el medioambiente.

A Pineda Marín lo acompañaron en su recorrido Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia de Matanzas; Bienvenido Roig Chirino, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en la Ciénaga de Zapata, y Yuriet Estévez Gutiérrez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, entre otros líderes gubernamentales y políticos cubanos.



Según https://www.presidencia.gob.cu Pineda Marín visita Cuba invitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y cumplirá un amplio programa de trabajo que incluye reuniones con autoridades políticas y gubernamentales a nivel nacional y local, así como también representantes de los sectores científico, juvenil, cultural y de la sociedad civil.