 Celebran Cuba y China 61 años de relaciones bilaterales

La Habana, 28 sep (ACN) Cuba y China festejan hoy 61 años de relaciones bilaterales, y a decir de Carlos Miguel Pereira, embajador de la Isla en el gigante asiático, prácticamente no existe un ámbito de los nexos sin experimentar una dinámica de crecimiento fluido y soportado en un alto nivel de comunicación.



La pandemia de COVID-19, acotó, lejos de afectar ese nivel de diálogo ha sido una oportunidad para profundizarlos de varias maneras, pues hubo llamadas telefónicas entre los principales dirigentes, intercambios de misivas, mensajes y videoconferencias en casi todos los sectores, incluido el partidista, informa Cubaminrex.



El diplomático cubano precisó que la crisis sanitaria fue tribuna de máxima expresión de solidaridad y apoyo entre ambos gobiernos, al destacar que la experiencia china permitió a Cuba prepararse de forma temprana y conformar sus propios protocolos de salud.



También definió como pilar importante en las relaciones el diálogo sobre múltiples temas internacionales y la coordinación del trabajo en organismos y foros globales ante la consecución de campañas, medidas y sanciones unilaterales promovidas por Estados Unidos.

On the occasion of celebrations for #CubaChina61, it was held inauguration ceremony of the Center for Promotion of #Cuba in #Beijing. In addition, guests enjoyed performances by Chinese salsa school "Sazón" & Chinese rumba musical group "Ritmo y Sonido" @CubaEsCultura @CubaMINREX pic.twitter.com/6JzL1mTNn4