Agradece Presidente cubano apoyo permanente del MNOAL

La Habana, 24 jul (ACN)Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agradeció hoy en Twitter el apoyo del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), a propósito de su reciente declaración en condena a la campaña desestabilizadora contra el orden constitucional en la Isla.



El también Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba calificó el texto de valiente y digno, que exige además el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la nación antillana.



A través del comunicado, señaló el mandatario, el Buró de Coordinación del MNOAL, reunido en la ciudad de New York, rechazó los intentos de desestabilizar e interferir en asuntos internos de Cuba.



“Agradecemos a los hermanos del #MNOAL por su permanente apoyo a #Cuba. En un texto valiente y digno, a través de su Buró de Coordinación reunido en New York, rechazaron los intentos de desestabilizar e interferir en asuntos internos de la Isla, y exigieron el fin del #Bloqueo”, escribió el jefe de Estado cubano.

Agradecemos a los hermanos del #MNOAL por su permanente apoyo a #Cuba. En un texto valiente y digno, a través de su Buró de Coordinación reunido en New York, rechazaron los intentos de desestabilizar e interferir en asuntos internos de la Isla, y exigieron el fin del #Bloqueo. pic.twitter.com/lHNwK7vH4g — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 24, 2021





La declaración del MNOAL, emitida este viernes, condena la campaña internacional organizada en los últimos días con el propósito de desestabilizar a Cuba, y quebrantar a su Gobierno, al orden constitucional, al Estado de derecho y a la paz.



Un comunicado de prensa de la Misión Permanente de la Isla ante las Naciones Unidas, público en el sitio web de la Cancillería cubana, refiere que el documento reitera el llamado al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin al bloqueo contra la nación caribeña, el cual constituye el mayor obstáculo para su pleno desarrollo.



Además de ser unilateral, agrega, esta política es contraria al derecho internacional y al principio de buena vecindad, y está causando enormes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo cubano.

Lea más:

Díaz-Canel: No nos cansaremos de decir gracias al noble pueblo norteamericano

El presidente Biden no apoya al pueblo cubano, afirma Díaz-Canel

El Buró de Coordinación de MNOAL reafirma también que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados deben respetar la integridad territorial, soberanía, independencia política e inviolabilidad de las fronteras internacionales de otros países.



Asimismo, las naciones deben cumplir con los principios de no intervención en los asuntos internos y de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, señala el texto.



Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó igualmente esta acción de apoyo del Movimiento de Países No Alineados, mediante un mensaje en la red social Twitter.



“El #MNOAL adoptó Comunicado de firme condena a la campaña internacional organizada para desestabilizar y socavar el orden constitucional, el Estado de Derecho y la paz en #Cuba”, manifestó el canciller.



El Movimiento de Países No Alineados es el más importante mecanismo de concertación política de los países del Sur, y está integrado por 120 miembros, incluida Cuba entre los fundadores.