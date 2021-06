Exige Cuba en la ONU respeto a la libre autodeterminación de Puerto Rico

La Habana, 18 jun (ACN) Pedro Luis Pedroso, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, exigió hoy, durante la 39 sesión del Comité de Descolonización de Puerto Rico, que se respete y reconozca el derecho a la libre autodeterminación del pueblo boricua.



Durante su intervención, el diplomático expresó que Cuba tiene un compromiso inequívoco con la libre determinación y la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico, que se basa en una inquebrantable amistad y una relación de profundas raíces históricas y una lucha común de más de un siglo, refiere la representación diplomática de la mayor de las Antillas en la ONU en su perfil oficial en Twitter.

Today, for the 39th occasion, the UN Decolonization Committee adopted a resolution on the issue of #PuertoRico and the right to the self-determination of its people.



Of these, this is the 21st consecutive time that it has been adopted without voting. #PuertoRicoLibre pic.twitter.com/nQ4IRmZztM